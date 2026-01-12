¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs León de la J2 del Clausura 2026?

Continúan las acciones de la Jornada 2 del Clausura 2026, los Tuzos del Pachuca se estrenan en casa dentro del Clausura 2026 y lo harán ante León que llega motivado tras imponerse en el bajío ante La Máquina del Cruz Azul en la fecha inaugural.
Los dirigidos por Esteban Solari vuelven a casa tras haber disputado su último encuentro hace algunos meses dentro del Play-In donde vencieron con contundente 3-1 a los Pumas, sin embargo, el partido inaugural de este torneo cayeron de visita ante las Chivas.
¿Cómo fue la derrota de los Tuzos del Pachuca?
Los Tuzos no pudieron contrarrestar un buen equipo de Gabriel Milito que jugó por nota y con las anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre obtuvieron los primeros tres puntos del torneo, dejando un grato sabor de boca entre sus aficionados.
Richard Ledezma asistió a Brian Gutiérrez, quien dentro del área asistió a la 'Hormiga', quien no perdonó y empujó el balón para colocar el 1 a 0. Chivas pudo ampliar el marcador; Ledezma sacó un disparo por el costado derecho que pasó rozando el poste y Luis Romo dejó escapar dos oportunidades.
Finalmente, cerca del descanso, Efraín Álvarez ingresó al área y asistió a segundo poste a Daniel Aguirre; el central cerró de gran manera la jugada para colocar el 2 a 0 previo al descanso, para la parte complementaria ya no se movería el marcador.
Así fue la victoria del León
La Fiera se impuso 2-1 a Cruz Azul en un duelo marcado por los debuts. Y es que los goles de dos jugadores que estrenaron camiseta: Agustín Palavecino con La Máquina y Bryan Colula con los esmeraldas se hicieron presente en el resultado.
Cuando parecía que el empate se mantendría al medio tiempo, el panameño Ismael Díaz apareció al 45+2 para mandar el balón al fondo de las redes y adelantar a León. Para la segunda mitad, los locales volvieron a pegar, y lo hizo con un protagonista especial. Bryan Colula, quien debutaba con la camiseta de la Fiera, encontró el momento perfecto para marcar su primer gol con el club y poner el 2-0 en el marcador.
Al minuto 89, Agustín Palavecino firmó el debut soñado al marcar su primer gol con Cruz Azul, tras ingresar de cambio, acercando a La Máquina en el marcador y encendiendo la esperanza de un empate que parecía posible en los últimos instantes pero ya no habría más movimiento.
Todo está listo para el partido desde la bella airosa entre Pachuca y León, en busca de los tres puntos, este 13 de enero en punto de las 19:06 hrs, tiempo del centro de México, que podrás seguirlo a través de FOX y FOX ONE.
Día: 13 de enero
Hora. 19:06
Estadio: Hidalgo
Transmisión: FOX y FOX ONE