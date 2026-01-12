¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs León de la J2 del Clausura 2026?

Continúan las acciones de la Jornada 2 del Clausura 2026, los Tuzos del Pachuca se estrenan en casa dentro del Clausura 2026 y lo harán ante León que llega motivado tras imponerse en el bajío ante La Máquina del Cruz Azul en la fecha inaugural.

Los dirigidos por Esteban Solari vuelven a casa tras haber disputado su último encuentro hace algunos meses dentro del Play-In donde vencieron con contundente 3-1 a los Pumas, sin embargo, el partido inaugural de este torneo cayeron de visita ante las Chivas.

Pachuca l IMAGO7

¿Cómo fue la derrota de los Tuzos del Pachuca?

Los Tuzos no pudieron contrarrestar un buen equipo de Gabriel Milito que jugó por nota y con las anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre obtuvieron los primeros tres puntos del torneo, dejando un grato sabor de boca entre sus aficionados.

Richard Ledezma asistió a Brian Gutiérrez, quien dentro del área asistió a la 'Hormiga', quien no perdonó y empujó el balón para colocar el 1 a 0. Chivas pudo ampliar el marcador; Ledezma sacó un disparo por el costado derecho que pasó rozando el poste y Luis Romo dejó escapar dos oportunidades.

Finalmente, cerca del descanso, Efraín Álvarez ingresó al área y asistió a segundo poste a Daniel Aguirre; el central cerró de gran manera la jugada para colocar el 2 a 0 previo al descanso, para la parte complementaria ya no se movería el marcador.

Liga MX l IMAGO7

Así fue la victoria del León

La Fiera se impuso 2-1 a Cruz Azul en un duelo marcado por los debuts. Y es que los goles de dos jugadores que estrenaron camiseta: Agustín Palavecino con La Máquina y Bryan Colula con los esmeraldas se hicieron presente en el resultado.

Cuando parecía que el empate se mantendría al medio tiempo, el panameño Ismael Díaz apareció al 45+2 para mandar el balón al fondo de las redes y adelantar a León. Para la segunda mitad, los locales volvieron a pegar, y lo hizo con un protagonista especial. Bryan Colula, quien debutaba con la camiseta de la Fiera, encontró el momento perfecto para marcar su primer gol con el club y poner el 2-0 en el marcador.

Al minuto 89, Agustín Palavecino firmó el debut soñado al marcar su primer gol con Cruz Azul, tras ingresar de cambio, acercando a La Máquina en el marcador y encendiendo la esperanza de un empate que parecía posible en los últimos instantes pero ya no habría más movimiento.

León l IMAGO7

Todo está listo para el partido desde la bella airosa entre Pachuca y León, en busca de los tres puntos, este 13 de enero en punto de las 19:06 hrs, tiempo del centro de México, que podrás seguirlo a través de FOX y FOX ONE.

Día: 13 de enero

Hora. 19:06

Estadio: Hidalgo

Transmisión: FOX y FOX ONE