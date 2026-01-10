León rompe mala racha ante Cruz Azul en el arranque del Clausura 2026

El triunfo de León sobre Cruz Azul en el arranque del Clausura 2026 no solo significó tres puntos para la Fiera, sino también el fin de una racha que parecía imposible de romper. Durante los últimos 11 enfrentamientos entre ambos equipos, La Máquina había impuesto una clara hegemonía con 10 victorias y apenas un empate ante los esmeraldas.

Ese dominio reciente convertía a Cruz Azul en amplio favorito para el debut del torneo. Cada visita de León parecía destinada a terminar de la misma forma: con el conjunto celeste saliendo con la mano en alto y la Fiera resignándose a otro tropiezo frente a uno de sus rivales más incómodos.

¿Cuál era la mala racha de León?

Sin embargo, el futbol suele escribir historias inesperadas. León llegaba al partido con una carga pesada sobre los hombros, pues no había conseguido una victoria desde el 30 de agosto, acumulando una sequía de cuatro meses y medio sin poder celebrar un triunfo en la Liga MX.

La noche en el Nou Camp se convirtió entonces en una oportunidad de redención. Con un planteamiento ordenado y efectivo, los dirigidos por Nacho Ambriz encontraron los goles necesarios para imponerse 2-1 y terminar con una doble racha: la propia y la que los perseguía cada vez que se enfrentaban a Cruz Azul.

El tanto de Ismael Díaz antes del descanso y el gol de Bryan Colula en el complemento no sólo construyeron el marcador, también simbolizaron el fin de una etapa complicada para León, que por fin volvió a saborear una victoria después de casi cinco meses.

Cruz Azul llegó con dominio

Para Cruz Azul, el resultado fue un golpe inesperado. La Máquina llegaba respaldada por su dominio en el historial reciente, pero esa estadística quedó en el pasado frente a una Fiera que supo aprovechar sus momentos y resistir en los minutos finales.

Ni siquiera el gol de Agustín Palavecino en su debut pudo evitar la caída celeste. Aunque el argentino le dio vida al equipo en el cierre del partido, el tiempo no alcanzó para revertir una noche que terminó siendo buena para León.

Así, en la Jornada 1 del Clausura 2026, León no solo venció a Cruz Azul: rompió una sequía de cuatro meses y medio sin ganar y acabó con una racha de 11 partidos sin poder derrotar a La Máquina.

