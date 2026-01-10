Agustín Palavecino debuta como nuevo jugador del Cruz Azul ante León

Agustín Palavecino vivió una noche especial al debutar oficialmente con Cruz Azul, al sumar sus primeros minutos con la camiseta celeste en el duelo ante León. El argentino comenzó así su camino con La Máquina, cumpliendo uno de los momentos más esperados desde su llegada al club para el Clausura 2026.

El momento llegó al minuto 52 del partido, cuando Nicolás Larcamón decidió enviar al terreno de juego a Palavecino en sustitución de Luka Romero. Con ese movimiento, el técnico buscó refrescar el mediocampo y darle mayor control al equipo en una visita exigente ante La Fiera.

¿Qué dorsal llevará?

Vestido con el dorsal número 8, Palavecino pisó la cancha con personalidad y entrega, dejando ver desde sus primeras intervenciones el estilo que lo ha caracterizado en la Liga MX: dinámica, buen trato de balón y llegada al frente. Así comenzó oficialmente su historia con Cruz Azul.

Para el jugador argentino no fue un debut cualquiera, sino el primer paso en una etapa que llega cargada de ilusión y responsabilidad.

La afición celeste ha depositado grandes expectativas en su futbol, y sus primeros minutos fueron una muestra de que está listo para asumir ese reto.

Palavecino y su objetivo

Desde su presentación, Palavecino dejó claro cuál es su objetivo con La Máquina. “Llego a Cruz Azul con el anhelo de ayudar a conseguir la tan ansiada décima”, expresó el mediocampista, dejando ver que su ambición va de la mano con la historia y exigencia del club.

Ese discurso empieza a trasladarse al terreno de juego, donde el argentino busca convertirse en una pieza clave dentro del esquema de Nicolás Larcamón. Su ingreso ante León le permitió comenzar a adaptarse a sus nuevos compañeros y a la idea futbolística del técnico.

Así, con el número 8 en la espalda y la ilusión intacta, Agustín Palavecino arrancó su aventura con Cruz Azul. La Máquina y su afición esperan que este primer capítulo sea el inicio de una historia que termine con títulos