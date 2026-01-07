Agustín Palavecino dedica emotivas palabras en su despedida del Necaxa

El volante argentino Agustín Palavecino cerró su ciclo con los Rayos tras publicar un sentido mensaje de gratitud. El futbolista reconoció el trato recibido por parte de toda la estructura del club hidrocálido.

En acción | IMAGO7

¿Qué dijo Palavecino en su despedida del Necaxa?

"Muchas gracias a toda la gente del Club Necaxa por este tiempo compartido, a todos mis compañeros, gente del staff, dirigentes y a los hinchas que siempre me trataron de la mejor manera. Son una gran familia! Les desearé siempre lo mejor!", escribió Palavecino.

La directiva y el cuerpo técnico pierden a un elemento que aportó equilibrio en la zona central durante su estancia. Los aficionados manifestaron su respeto ante las palabras del jugador, quien siempre mostró profesionalismo en el campo de futbol.

El destino del mediocampista apunta directamente hacia la capital del país para integrarse a un nuevo proyecto deportivo. Cruz Azul concretó la llegada del volante para reforzar su plantilla de cara a los próximos compromisos oficiales.

Esta transferencia representa un salto importante en la carrera del jugador dentro del futbol mexicano. La Máquina busca aprovechar la visión de juego y el golpeo de balón que caracteriza al volante sudamericano.

Con Necaxa | IMAGO7

Necaxa ficha a Almendra

Los Rayos concretaron el fichaje del mediocampista de Racing, Agustín Almendra, con el objetivo de suplir la baja de Palavecino. Con experiencia de 102 partidos en el club de Avellaneda, el argentino arriba al Necaxa,

La relación entre el jugador y la hinchada terminó en excelentes términos, según reflejan sus últimas declaraciones públicas en redes. El mediocampista se marcha con la frente en alto tras cumplir con sus responsabilidades básicas.

El futbol mexicano atestigua un movimiento estratégico que altera las expectativas de dos instituciones con objetivos muy distintos este torneo. Mientras Necaxa apuesta por la renovación, Cruz Azul busca consolidar un plantel capaz de pelear por el título.

Finalmente, el ciclo del volante en Aguascalientes queda registrado como una etapa de crecimiento mutuo para el club y el deportista. Ahora, el reto del mediocampista será brillar con la misma intensidad bajo los reflectores de la Ciudad de México.