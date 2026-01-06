¡Oficial! Fernando Tapia deja a los Tigres y vuelve a las Águilas del América

A pocos días de que inicie el torneo Clausura 2026, las Águilas del América afinan detalles en su planeación deportiva y uno de los movimientos que se perfila es el regreso del portero Fernando Tapia. El arquero reportará esta misma semana con el club de Coapa, luego de despedirse del plantel de Tigres, equipo en el que permaneció durante el último semestre.

Como adelantó Luis Castillo hace unas semanas en el podcast de RÉCORD ‘Los Del Ame’, las Águilas traerán de vuelta a Fernando Tapia, canterano del club. Las Águilas poseen el 60 por ciento de los derechos federativos del arquero y en los próximos días concretarán la compra del 40 por ciento restante que pertenece a Tigres.

“Ya hay un acuerdo para que sea refuerzo del América. Fernando Tapia regresa al club; América es dueño del 60 por ciento de los derechos y adquiere el 40 por ciento que estaba en manos de Tigres. Es un canterano campeón Sub-17 y Sub-20 que vuelve para competir por un título en el primer semestre del año”, señaló Luis Castillo durante la emisión.

Tras cerrar su participación en la Liguilla del Apertura 2025, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine y la directiva azulcrema comenzaron a trabajar con anticipación en el armado del plantel para el siguiente torneo. La cercanía de la Copa del Mundo 2026 obliga al club a prever posibles ausencias de jugadores clave en la recta final del campeonato.

La búsqueda de un portero para el Clausura 2026 responde a un escenario particular. Luis Ángel Malagón se mantiene como titular indiscutido en la portería americanista, aunque su convocatoria prevista a la Selección Mexicana condicionará su disponibilidad en la parte final del torneo, debido a la concentración previa al Mundial de 2026 que encabezará Javier Aguirre.

Aunque las fechas de la Liguilla y el arranque de la Copa del Mundo no coincidirán, la preparación del combinado nacional provocará que varios jugadores sean liberados antes del cierre del campeonato. En el caso de los guardametas, una situación similar se presentará con Raúl ‘Tala’ Rangel, de Chivas, además de una posible convocatoria de Carlos Acevedo, de Santos Laguna.

Con este panorama, América proyecta su plantel de arqueros para el Clausura 2026 con Malagón como titular durante la fase regular. Ante su salida temporal, André Jardine contará con Rodolfo Cota, quien permanecerá un torneo más en la institución, y con la incorporación de Fernando Tapia, quien competirá por el rol de segundo portero.

En Tigres, Tapia no tuvo continuidad en el primer equipo y sumó actividad principalmente con la categoría Sub-20, además de fungir como suplente de Nahuel Guzmán. En su segunda etapa con el conjunto azulcrema, el arquero buscará consolidarse dentro del plantel y ganarse un lugar en la rotación de la portería de cara al Clausura 2026.