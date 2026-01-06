Lichnovsky rechaza ir a Necaxa; América busca rescindir su contrato

Tres días faltan para que comience el Clausura 2026 de la Liga MX y el mercado de fichajes se sigue moviendo. En el caso de América, finalmente llegó el desado fichaje de Rodrigo Dourado, procedente de Atlético San Luis.

Sin embargo, el club azulcrema se topó con un obstáculo: la liberación de un lugar para jugador No Formado en México. La directiva no dudó en tomar la decisión y eligió sacrificar a Igor Lichnovsky, quien estuvo en el tricampeonato con las Águilas.

Pero justo cuando parecía que el defensa regresaría a Necaxa, equipo que le abrió las puertas en México, esta opción se vino abajo. Lo anterior de acuerdo con Carlos Ponce de León, quien detalló que el club de Coapa ya tenía todo listo para cerrar un acuerdo con los Rayos, pero que fue el jugador quien no quiso regresar al club hidrocálido.

Lichnovsky ya no entra en planes de América | IMAGO 7

¿Qué pasó con Igor Lichnovsky y América?

De acuerdo con Ponce de León, a Lichnovsky le queda medio año de contrato con opción a uno más, razón por la cual no podía mandarlo como tal en préstamo. No obstante, América estaba dispuesto a dejarlo ir gratis y cubrir una parte del salario del jugador.

"Pero todo se cayó porque el chileno no quiso partir a los Rayos, no quiso regresar al club donde, por cierto, fue campeón de Copa MX", detalló la fuente mencionada, y añadió que incluso el defensa chileno ya se presentó en Coapa para continuar con sus entrenamientos.

Lichnovsky no quiso regresar a Necaxa para el Clausura 2026 | IMAGO 7

"El América va a tener que rescindir el contrato y pagarle lo que le resta para poder liberar esa plaza", señaló Carlos Ponce de León. De igual forma, comentó que entre ambas partes buscarán a un acuerdo para cubrir el pago de la rescisión de contrato.

¿Cuánto tendrá que pagar a América para liberar a Lichnovsky?

Por otra parte, señaló que de momento están las pláticas para que el defensa acepte "la terminación de contrato y las condiciones que pone América". El riesgo que existe para Igor es quedarse sin jugar, ya que tendría que buscar equipo por su cuenta y no con el respaldo de una directiva en la negociación.

De momento, la opción que maneja el club es, en lugar de pagar el contrato de seis meses en quincenas o con los pagos periódicos, hará un pago en una única exhibición, aunque con una "rebaja". Lo que es un hecho es que el defensa chileno ya no continuará con América y liberará la plaza de extranjero que necesitaban para Dourado.