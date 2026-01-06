Toluca confirma llegada de Pavel Pérez previo al Clausura 2026

Llegaron los Reyes Magos al Infierno y el tricampeonato sigue en el horizonte. Después de lograr el bicampeonato en el pasado Apertura 2025, Toluca tiene claro que quiere igualar lo hecho por América en 2024 y buscará el tercer título de Liga MX al hilo.

Para ello, la directiva no se ha conformado con el plantel que ganó la Final pasada ante Tigres y ha buscado refuerzos en posiciones específicas de cara al Clausura 2026. En ese contexto, Pavel Pérez es la más reciente incorporación de los Diablos Rojos.

Por medio de redes sociales, el club escarlata confirmó la llegada del mediocampista procedente de Necaxa. Con él, ya son tres refuerzos confirmados para los Diablos Rojos, a tres días de que inicie el torneo.

Pavel Pérez es el trcer refuerzo de los Diablos | X: @TolucaFC

Pavel Pérez buscará su primer título en Liga MX

Canterano de Chivas, el mediocampista de 27 años llega a su tercer equipo de Primera División, con el objetivo de lograr su primer campeonato en esta categoría. Con el Rebaño estuvo tres años, entre 2022 y 2025, y formó parte del equipo que perdió la Final ante Tigres en el Clausura 2023.

En el Clausura 2025 llegó a Necaxa, con el cual se consolidó rápidamente como titular. Ese mismo torneo disputó la Liguilla con los Rayos, que con Nicolás Larcamón en el banquillo quedaron eliminados ante Tigres en Cuartos de Final.

Previo a su experiencia con Chivas y Necaxa, Pavel jugó con Tepatitlán y con Tapatío en la Liga de Expansión; de hecho, con el primero ganó el título del Guardianes 2021 y el Campéon de Campeones de la división de plata. El mediocampista además estuvo un año (2019-2020) cedido con Toledo, con el cual solo jugó un partido.

Pérez destacó con Necaxa en los últimos dos torneos | IMAGO 7

¿Quiénes son los refuerzos de Toluca para el Clausura 2026?

Pérez es la tercera incorporación de los mexiquenses en este mercado de invierno. El primero fue Sebastián Córdova, quien llegó procedente del subcampeón Tigres. A él le siguió Jorge Díaz Price que salió de Cancún FC en la Liga de Expansión. Mientras que en cuanto a bajas, Toluca ya se despidió de Juan Pablo Domínguez y Ronaldo Beltrán.

Los Diablos comenzarán la defensa de su bicampeonato el próximo sábado 10 de enero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) como visitantes contra Rayados de Monterrey. En su momento, Mohamed mencionó la posibilidad de recurrir a un plantel alternativo por la falta de descanso, aunque no está claro si los refuerzos jugarán ante la Pandilla.