Chivas, presente en un recuerdo especial de Lamine Yamal

Antes de convertirse en una de las grandes promesas del futbol mundial, Lamine Yamal vivió una experiencia que quedó grabada en su memoria y en la que Chivas tuvo un papel especial. El recuerdo se remonta a 2019, cuando Nueva York fue sede del torneo LaLiga Promises Internacional, evento que reunió a clubes de gran prestigio a nivel mundial.

En aquel certamen participaron instituciones como Barcelona, Real Madrid, Liverpool, New York City y varios equipos mexicanos, entre ellos el Guadalajara, conjunto que el futbolista español recordó con particular claridad al rememorar ese viaje que significó su primer contacto con un entorno internacional de alto nivel.

Lamine en el partido contra la Real Sociedad | AP

Yamal describió el evento como una vivencia única para un niño de su edad, comparable a una excursión escolar en la que conviven distintos equipos y culturas, rodeado de futbolistas con los que compartía la misma ilusión por el juego.

“Había muchos equipos; recuerdo que estaban el Liverpool, el New York City y también algunos equipos mexicanos, como Chivas. Fue la primera vez que viví algo así y todo era muy especial”, relató el jugador en entrevista con LaLiga.

El atacante explicó que su padre siempre le hablaba de Nueva York, ciudad que visitaba con frecuencia cuando él era niño, atraído por su cultura urbana y musical. Por ello, el viaje representó una conexión especial con su historia familiar y una experiencia que superó cualquier expectativa.

Lamine en partido de LaLiga | AP

“Aunque estaba muy enfocado en mi equipo, recuerdo perfectamente los edificios tan altos y lo impresionante que fue estar ahí. Para alguien que venía de un lugar pequeño como Rocafonda, fue algo increíble”, expresó.

Con el paso del tiempo, aquel recuerdo se mantiene vivo para Lamine Yamal, no solo por la magnitud de la ciudad, sino por haber compartido escenario con clubes históricos como Chivas, en una experiencia que formó parte de sus primeros pasos en el futbol internacional y que hoy cobra un nuevo valor en su carrera profesional.