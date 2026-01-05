Robert Lewandowski adelanta su adiós a Barcelona y su retiro: "Estoy empezando a prepararme"

Con 37 años, Robert Lewandowski todavía no piensa en colgar los botines, al menos no de forma inmediata. Sin embargo, es realista y sabe que a su carrera no le queda mucho más por recorrer, por lo que está prerado para el momento en el que tenga que despedirse de las canchas.

En charla con el pódcast High Performance, el atacante polaco compartió que el éxito de su carrera se centra -principalmente- en una buena preparación física y mental. Consideró que el 90 por ciento de sus logros se deben al trabajo psicológico y destacó lo importante que éste fue en su llegada a Barcelona.

"Al llegar, fui duro con los jugadores jóvenes, me lo pidió el Barça, pero a ellos no les gustó, tuve que cambiar. Creo que hace muchos años, en esa edad en la que los jugadores del Barcelona están ahora, los futbolistas no entendíamos el fútbol tan bien como ellos lo entienden ahora", declaró.

Lewandowski sabe que el retiro no está lejos | AP

Lewandowski no se plantea el retiro

Con respecto a su carrera, enfatizó que el retiro es algo presente en su mente, pero que no le asusta. "No tengo miedo de terminar mi carrera porque estoy empezando a prepararme para ello, a preparar cosas que puedo hacer después del fútbol. El fútbol es una parte muy importante de mi vida, pero no es toda mi vida, especialmente ahora".

"Cuando era joven no pensaba en esto porque solo tenía en mi cabeza fútbol, fútbol y fútbol, pero ahora sé que estoy muy cerca de terminar mi carrera, no sé, en uno, dos, tres años, tal vez cuatro, no lo sé, pero no tengo presión. Si algún día escucho a mi cuerpo y siento que algo ha cambiado, entonces estaré listo para acabar mi carrera", añadió.

¿Qué aprendió Lewandowski sobre sus jóvenes compañeros?

El polaco llegó a Barcelona en 2022, procedente de Bayern Munich, y por ahora tiene contrato para junio de este año. Y aunque actualmente tiene buena química con sus compañeros, al inicio fue difícil. "En el Bayern, la mentalidad era diferente porque teníamos jugadores más expertos, más duros. Cuando firmé con el Barcelona, vi muchos jugadores jóvenes que debían ser más duros con ellos mismos".

Lewandowski llegó al Barça hace cuatro años | AP

"El club me dijo, además, que necesitaban a alguien como yo, que podía enseñarles que estar en la cima no es sólo cuestión de una o dos o tres semanas y que lo que haces en el gimnasio es importante, que es importante trabajar duro todos los días. Empecé a ver que no les gustaba este tipo de comportamiento y vi también que entienden mucho el fútbol", señaló.

Además, destacó que muchos de sus compañeros entienden mejor el futbol, incluso mejor de lo que él lo hacía de joven. "Creo que hace muchos años, en esa edad en la que los jugadores de Barcelona están ahora, los profesionales no entendíamos el fútbol tan bien como ellos lo entienden ahora."

"Yo soy más viejo que el padre de los jugadores. Yo soy más viejo que el padre de Lamine, por ejemplo, y entonces me dije: 'Vamos, tengo que aprender de ellos también. La empatía, todo lo que hay alrededor del fútbol. Y me ayudó mucho también", finalizó el delante culé.