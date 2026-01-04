Revelan que Vasco Aguirre llevará a Santiago Giménez al Mundial sin importar forma física

Santiago Giménez se encuentra en recuperación tras someterse recientemente a una cirugía de tobillo que lo mantendrá alejado de las canchas al menos cuatro meses, ante esto la incertidumbre sobre su participación en el Mundial 2026 está latente.

Santiago Giménez l IMAGO7

Sin embargo, en las últimas horas se ha destapado vía FOX que Javier Aguirre habría tenido una charla con el atacante previo a someterse a la cirugía en el que le mencionó que lo llevará sí o sí sin importar forma física solo que esté sano.

“Solo necesito que estés sano, no importa tu forma ni tu ritmo… Si estás sano, te llevaré al Mundial”, resaltan lo que se dijo en dicha plática en donde el jugador del Milan ha sido duramente criticado por su rendimiento a la baja en el futbol europeo.

Santi Giménez l IMAGO7

¿Alcanzará llegar al Mundial?

La participación de Santiago Giménez en la justa mundialista del verano se encuentra bajo un riesgo real por primera vez. El delantero necesita una recuperación perfecta y una adaptación veloz para recuperar el nivel que exige un torneo de tal magnitud.

Cualquier retraso adicional en sus entrenamientos individuales podría dejarlo fuera de la lista final de veintiséis seleccionados ante la cercanía de la justa veraniega que está a la vuelta de la esquina en territorio nortemaericano.

El mundo del futbol espera que el "Bebote" supere este obstáculo físico con la determinación que caracteriza su joven carrera. El proceso será largo y requerirá de una disciplina absoluta bajo la supervisión de los mejores especialistas en Milan.

Selección Mexicana l IMAGO7

Los problemas para Javier Aguirre

Javier Aguirre enfrenta una crisis de ausencias por motivos físicos en varios sectores clave de su esquema táctico. A la baja de Giménez se suman nombres importantes como Luis Chávez, Rodrigo Huescas y el central Jesús Orozco Chiquete. El estratega nacional busca alternativas viables para suplir a elementos que parecían inamovibles en su lista definitiva.

César Huerta también integra esta lista de lesionados que preocupa a los aficionados y a la directiva de la federación. La acumulación de bajas afecta directamente el funcionamiento colectivo de un equipo que busca llegar en plenitud al Mundial. El "Vasco" requiere soluciones inmediatas ante la falta de minutos de sus jugadores referentes en Europa y México.