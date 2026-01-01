Santiago Giménez estará fuera de 3 a 4 meses, confirma Allegri, entrenador del Milan

El 2026 inicia con noticias desalentadoras para la Selección Nacional y el entorno de Santiago Giménez. La recuperación del atacante mexicano sufrió un revés importante tras no sanar adecuadamente mediante las terapias físicas tradicionales. Ante la falta de avances positivos, el cuerpo médico optó por una cirugía para corregir los problemas en su tobillo derecho.

¿Qué dijo Allegri sobre Santiago Giménez?

Massimiliano Allegri, estratega del AC Milan, confirmó en rueda de prensa que el tiempo de espera será prolongado. El técnico italiano estimó que el delantero causará baja por un periodo de entre tres y cuatro meses adicionales. “Giménez estará de baja entre tres y cuatro meses y ha llegado Füllkrug y nos echará una mano”, declaró el estratega.

La llegada de Niclas Füllkrug al conjunto rossonero responde precisamente a la necesidad de cubrir esta ausencia de largo plazo. El club italiano no puede permitir esperar al ariete azteca sin tener un respaldo sólido en la zona ofensiva. El refuerzo alemán asume ahora la responsabilidad de los goles mientras el mexicano inicia su proceso de rehabilitación postoperatoria.

El calendario juega en contra del canterano de Cruz Azul, pues su regreso ocurriría hasta el mes de abril. Esta fecha resulta crítica debido a la cercanía de la Copa del Mundo que se disputará en territorio norteamericano. El ritmo competitivo del futbolista llegará mermado a las convocatorias finales que realice el cuerpo técnico del equipo tricolor.

Las bajas de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Javier Aguirre enfrenta una crisis de ausencias por motivos físicos en varios sectores clave de su esquema táctico. A la baja de Giménez se suman nombres importantes como Luis Chávez, Rodrigo Huescas y el central Jesús Orozco Chiquete. El estratega nacional busca alternativas viables para suplir a elementos que parecían inamovibles en su lista definitiva.

César Huerta también integra esta lista de lesionados que preocupa a los aficionados y a la directiva de la federación. La acumulación de bajas afecta directamente el funcionamiento colectivo de un equipo que busca llegar en plenitud al mundial. El "Vasco" requiere soluciones inmediatas ante la falta de minutos de sus jugadores referentes en Europa y México.

La participación de Santiago Giménez en la justa mundialista del verano se encuentra bajo un riesgo real por primera vez. El delantero necesita una recuperación perfecta y una adaptación veloz para recuperar el nivel que exige un torneo de tal magnitud. Cualquier retraso adicional en sus entrenamientos individuales podría dejarlo fuera de la lista final de veintiséis seleccionados.

El mundo del futbol espera que el "Bebote" supere este obstáculo físico con la determinación que caracteriza su joven carrera. El proceso será largo y requerirá de una disciplina absoluta bajo la supervisión de los mejores especialistas en Milán.