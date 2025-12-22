Zague ve con optimismo el grupo de México en el Mundial 2026: "se ha hecho todo para llegar a Cuartos"

Con el 2025 entrando en su recta final, la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 comienza a acortar distancias y una de las principales incógnitas gira en torno a la Selección Mexicana, cuyo rendimiento reciente ha generado dudas entre la afición y los analistas.

A pesar del escepticismo, aún existen voces autorizadas que confían en el proyecto encabezado por Javier Aguirre, y una de ellas es la de Luis Roberto Alves ‘Zague’, histórico mundialista con el Tricolor en 1994, quien considera que el equipo tiene las condiciones necesarias para competir y avanzar en el torneo.

El exdelantero aseguró que el contexto está dado para que México tenga una actuación sólida en la Copa del Mundo, comenzando por un grupo favorable que puede servir como plataforma para crecer futbolísticamente a lo largo del certamen.

Selección Mexicana | IMAGO7

Zague confía en un grupo accesible para México en el Mundial 2026

“Es un grupo cómodo, en el que México puede sacar provecho y marcar la pauta desde el inicio”, explicó Zague, al analizar el sector que enfrentaría el Tricolor. “El debut contra Sudáfrica será clave; después viene Corea, que no será nada sencillo en Guadalajara, donde el apoyo de la gente será fundamental, y finalmente el rival europeo que nos toque”.

El exjugador destacó que este tipo de grupos permiten que la Selección Mexicana avance paso a paso. “Es un grupo accesible, ideal para que México vaya creciendo conforme avanza el torneo, algo que históricamente le ha funcionado”, añadió.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿Hasta dónde llegará el Tricolor según Zague?

Zague también subrayó la importancia del liderazgo de Javier Aguirre, a quien considera una pieza clave para canalizar las expectativas del entorno. “Las ilusiones están depositadas en el grupo de futbolistas que nos va a representar, con entrega, personalidad y el temple que exige un Mundial”, señaló.

“Tenemos mucha confianza en Javier Aguirre, en que tenga los argumentos necesarios para que la Selección haga un papel digno, que es lo que todos queremos, y que pueda llegar lo más lejos posible”, afirmó el analista.

Finalmente, el exgoleador remarcó el objetivo trazado desde la organización del torneo. “Se ha hecho todo para que México llegue a Cuartos de Final en el Estadio Azteca, con su gente y en su cancha. Habrá un respaldo de más de 130 millones de aficionados que quieren ver al equipo prosperar y al futbol mexicano dejar en alto el nombre del país”, concluyó.

Javier Aguirre | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.