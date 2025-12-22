Mundial 2026: FBI tendrá presencia en México para garantizar la seguridad durante el torneo

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos desplegará un equipo especializado de analistas en territorio mexicano durante las próximas semanas. El objetivo principal de esta misión es identificar, evaluar y mitigar posibles riesgos de seguridad antes y durante la celebración de la Copa del Mundo del 2026.

De acuerdo a diversas fuentes, esta iniciativa surge de una estrecha coordinación entre las autoridades estadounidenses y el Gobierno Federal de México, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El enlace directo para estas operaciones será el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfouch.

Despliegue estratégico en las sedes mundialistas

El contingente de inteligencia se distribuirá de manera estratégica en las tres ciudades que albergarán los partidos del torneo en México:

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

La composición del equipo será mixta para garantizar una visión global y operativa. El 50% del personal provendrá directamente de las oficinas en Estados Unidos, mientras que el resto será conformado por agentes destacados en diversas sedes internacionales del FBI y elementos mexicanos.

Un enfoque de seguridad integral

A diferencia de operativos enfocados exclusivamente en el combate del crimen organizado, la labor de estos analistas será multidimensional. El personal del FBI trabajará codo a codo con los elementos de seguridad mexicanos para abordar aspectos operativos sobre el terreno, enfocándose en las siguientes amenazas potenciales:

Seguridad Civil: Vigilancia de posibles insurgencias o movimientos que busquen desestabilizar el orden público. Infraestructura y Movilidad: Monitoreo de bloqueos carreteros y logística de transporte. Cuestiones Migratorias: Análisis de flujos migratorios que pudieran impactar la logística del evento. Crimen Organizado: Prevención de actividades delictivas que pongan en riesgo a los asistentes y participantes.

La presencia de estos analistas busca blindar el evento más importante del fútbol mundial, asegurando que los factores externos no interfieran con la operatividad en las sedes mexicanas.

Esta colaboración binacional subraya la importancia de la seguridad compartida en la región norteamericana, de cara a un evento que atraerá a millones de visitantes de todo el mundo.

