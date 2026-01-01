Selección Mexicana: Rafa Márquez ya planea su cuerpo técnico y va por profesor de Xabi Alonso y Xavi

Poco menos de seis meses faltan para el inicio de la Copa Mundial Norteamérica 2026, tras la cual Rafael Márquez asumirá la dirección técnica de la Selección Mexicana. El plan de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) es que el excapitán se haga cargo del proceso rumbo al Mundial 2030 y el exdefensa ya tiene en mente quiénes conformarán su cuerpo técnico.

Aunque por ahora Rafa se mantiene como auxiliar de Javier Aguirre, y seguirá así a menos que haya un imprevisto cambio de planes, ya comenzó con la planificación para su etapa como técnico del Tri. Y según los más recientes reportes, quiere sumar a un excolaborador de técnicos como Xabi Alonso y Xavi.

El plan es que Márquez se haga cargo del Tri rumbo a 2030 | IMAGO 7

¿Quiénes conformarían el cuerpo técnico de Rafa Márquez?

Todo apunta a que será a partir de julio de 2026 que Márquez Álvarez asuma la dirección técnica del equipo azteca y uno de los nombres que suena com asistente es Andrés Guardado. El 'Principito' también fue una de las últimas figuras del Tri y al 'Kaiser' le gustaría contar con él en el banquillo.

Además, desde España medios como el diario Marca reportan que Rafa ya tiene listo a Vidal Paloma para que sea otro de sus asistentes en el Tri. De concretarse, sería el reencuentro entrre ambos, ya que el español acompañó al mexicano durante su paso por le Barcelona B.

Rafa será el sucesor de Javier Aguirre | IMAGO 7

¿Quién es Vidal Paloma, el auxiliar que busca Rafa Márquez?

Es reconocido en el futbol europeo por su capacidad táctica, pero también por su labor como docente y formador dentro de la Real Federación Española de Futbol (RFEF). Fue la guía de figuras como Xavi Hernández y Xabi Alonso, quienes encabezan una nueva 'camada' de estrategas españoles.

El legado de Vidal Paloma también incluye nombres como Raúl González, Fernando Torres, Samuel Eto’o, Víctor Valdés y Álvaro Arbeloa, quienes tras colgar los botines apostaron por formarse como técnicos. Es por ello que para Rafa sería una incorporación importante en su equiipo de auxiliarse.

Según los reportes, el acuerdo ya está cerrado, pero solo falta el nombramiento oficial. A pesar de ello, el español ya puso "manos a la obra" y está en labor de seguimiento a jóvenes talentos que pudieran ser la columna vertebral para el Tri en el próximo proceso mundialista.