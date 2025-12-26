¡Ya es leyenda! Raúl Jiménez se acerca a los 200 goles como profesional

Raúl Jiménez cerró el 2025 reafirmando que su nombre está escrito con tinta propia en la historia del futbol mexicano. En un año marcado por el resurgir, el delantero terminó dentro del Top 5 de goleadores mexicanos, con 19 anotaciones, y con una cifra que lo coloca a las puertas de la inmortalidad: 196 goles como profesional.

En partido | IMAGO7

Ese registro no es casualidad. Es el reflejo de una carrera construida a base de constancia, sacrificio y resiliencia, repartida entre clubes de élite en México y Europa, además de la Selección Nacional.

¿Cómo ha sido la historia goleadora de Raúl Jiménez?

Su historia goleadora comenzó en América, donde entre 2011 y 2014 firmó 38 goles, mostrando desde joven el olfato que lo llevaría al Viejo Continente. En su paso por el Atlético de Madrid (2014-2015) sumó un gol, una etapa breve.

El despegue europeo llegó con el Benfica (2015-2018), donde Raúl alcanzó 31 anotaciones, consolidándose como delantero confiable en competiciones domésticas e internacionales. Posteriormente, en la Premier League, vivió uno de los capítulos más importantes de su carrera con el Wolverhampton (2018-2023), club en el que registró 57 goles y se convirtió en referente ofensivo.

El despegue europeo llegó con el Benfica (2015-2018), donde Raúl alcanzó 31 anotaciones, consolidándose como delantero confiable en competiciones domésticas e internacionales.

Con México | IMAGO7

Actualmente, con el Fulham, Jiménez mantiene su vigencia y suma 25 goles, siendo pieza clave y manteniendo viva la cuenta regresiva rumbo a los 200. Su próximo compromiso ante el West Ham puede significar un nuevo paso hacia esa marca histórica.

A nivel internacional, Raúl también dejó huella con la Selección Mexicana, con la que desde 2012 a la fecha acumula 44 goles, consolidándose como uno de los atacantes más productivos del Tri en la era moderna.

Con el 2026 en el horizonte, Jiménez apunta a tener actividad constante en fechas FIFA y a ser considerado rumbo a la Copa del Mundo, aportando experiencia, liderazgo y gol.

Goles de Raúl Jiménez

A continuación, la lista de goles totales de Raúl Jiménez seccionada por club y periodo en el respectivo equipo.

Equipo / Selección Periodo Goles América 2011 - 2014 38 Atlético de Madrid 2014 - 2015 1 Benfica 2015 - 2018 31 Wolverhampton 2018 - 2023 57 Fulham 2023 - Actual 25 Selección Mexicana 2012 - Actual 44 TOTAL Carrera 196