¿Y México? Este es el último ranking FIFA del 2025; España terminó en primer lugar

El Tricolor aparece en el lugar 15 del ránking de la FIFA, el último que se dará a conocer en lo que resta del 2025

La Selección Mexicana terminó en este puesto en el ranking FIFA
La Selección Mexicana terminó en este puesto en el ranking FIFA | MEXSPORT
Marcos Olvera García
22 de Diciembre de 2025

Este lunes, después de la actividad de la Fecha FIFA de noviembre, el organismo rector del futbol dio a conocer el último ranking del 2025, donde la Selección Mexicana se ubica por debajo de Estados Unidos.

En un listado que es dominado por España, que terminó el año calendario como primer lugar en el ránking, el Tricolor terminó en el lugar 15, si bien, no perdió lugares tras los resultados recientes, tampoco subió de posiciones.

No levantan! México cierra el 2025 con derrota ante Paraguay
No levantan! México cierra el 2025 con derrota ante Paraguay

Por debajo de la selección de España, Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil completan las primeras cinco posiciones del ránking FIFA, lugares que no sufrieron modificaciones después de los últimos partidos internacionales de este año calendario.

Arriba de la Selección Mexicana se encuentran Marruecos (11), Italia (12), Colombia (13) y Estados Unidos (14), siendo Marruecos la única selección que tuvo un incremento en sus puntos respecto al ránking FIFA anterior.

Cuántos millones de dólares pierde la Selección Mexicana tras el fracaso en el Mundial de Qatar 2022?
Cuántos millones de dólares pierde la Selección Mexicana tras el fracaso en el Mundial de Qatar 2022?

¿Y los rivales del Tri?

México, en el Mundial, se enfrentará a Corea del Sur, Sudáfrica y frente al ganador del repechaje D de UEFA, que conforman Dinamarca, Irlanda, República Checa y Macedonia del Norte.

Dinamarca es la selección mejor ubicada en el ranking, ocupando el puesto 21, Corea del Sur es la siguiente, en el lugar 22, mientras que tenemos que bajar al lugar 44 para encontrar a República Checa.

Irlanda y Sudáfrica aparecen más abajo, los irlandeses están en el puesto 59 y los Sudafricanos ocupan la posición 61, ninguno de los rivales o posibles rivales del Tricolor en el Mundial subieron de puesto.

Chiquete Orozco y Marcel Ruiz contra Paraguay
Chiquete Orozco y Marcel Ruiz contra Paraguay

TE PUEDE INTERESAR

Selección Mexicana

Selección Mexicana | 21/12/2025

El cierre de año de los mexicano en Europa
&quot;Antonio Mohamed estaba ilusionado con dirigir al Tri&quot;: Jaime Ordiales, director deportivo de Mazatlán

Selección Mexicana | 19/12/2025

"Antonio Mohamed estaba ilusionado con dirigir al Tri": Jaime Ordiales, director deportivo de Mazatlán
Santiago Giménez reaparece con mensaje en redes tras su operación de tobillo

Internacionales | 19/12/2025

Santiago Giménez reaparece con mensaje en redes tras su operación de tobillo
Te recomendamos
El cierre de año de los mexicano en Europa
Selección Mexicana
Futbol
Mundial 2026

LO ÚLTIMO