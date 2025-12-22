¿Y México? Este es el último ranking FIFA del 2025; España terminó en primer lugar

Este lunes, después de la actividad de la Fecha FIFA de noviembre, el organismo rector del futbol dio a conocer el último ranking del 2025, donde la Selección Mexicana se ubica por debajo de Estados Unidos.

En un listado que es dominado por España, que terminó el año calendario como primer lugar en el ránking, el Tricolor terminó en el lugar 15, si bien, no perdió lugares tras los resultados recientes, tampoco subió de posiciones.

Por debajo de la selección de España, Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil completan las primeras cinco posiciones del ránking FIFA, lugares que no sufrieron modificaciones después de los últimos partidos internacionales de este año calendario.

Arriba de la Selección Mexicana se encuentran Marruecos (11), Italia (12), Colombia (13) y Estados Unidos (14), siendo Marruecos la única selección que tuvo un incremento en sus puntos respecto al ránking FIFA anterior.

¿Y los rivales del Tri?

México, en el Mundial, se enfrentará a Corea del Sur, Sudáfrica y frente al ganador del repechaje D de UEFA, que conforman Dinamarca, Irlanda, República Checa y Macedonia del Norte.

Dinamarca es la selección mejor ubicada en el ranking, ocupando el puesto 21, Corea del Sur es la siguiente, en el lugar 22, mientras que tenemos que bajar al lugar 44 para encontrar a República Checa.

Irlanda y Sudáfrica aparecen más abajo, los irlandeses están en el puesto 59 y los Sudafricanos ocupan la posición 61, ninguno de los rivales o posibles rivales del Tricolor en el Mundial subieron de puesto.

