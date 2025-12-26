¿Cuál fue el balance de la Selección Mexicana en este 2025?

La Selección Mexicana terminó el año con un balance número positivo; sin embargo, el rendimiento sobre la cancha no fue el más idóneo y esperado por la afición; con 18 encuentros registró nueve victorias, cinco empates y cuatro derrotas con un saldo de 23 goles a favor y 19 en contra.

El Tri rompió su racha negativa y alzó por primera vez el título de la Nations League de la Concacaf y posteriormente se adjudicó la Copa Oro venciendo en la Final al acérrimo los Estados Unidos para conseguir el doblete del torneo.

Javier Aguirre l IMAGO7

¿Un decepcionante cierre de año?

La Selección Mexicana cerró una complicada Fecha FIFA con una derrota por 1-2 frente a Paraguay, en un duelo marcado por la frustración en las gradas, el regreso del grito prohibido y una racha negativa que ya alcanza seis partidos sin ganar.

El equipo de Javier Aguirre volvió a dejar dudas y la afición respondió con abucheos constantes a lo largo del encuentro disputado en Estados Unidos, previamente en Torreón ante Uruguay los abucheos y la reacción de los jugadores fue la tendencia.

Con esta derrota, México acumuló seis partidos sin ganar: empates ante Japón (0-0), Corea del Sur (2-2) y Ecuador (1-1), además de la goleada sufrida ante Colombia (0-4), la reciente igualada frente a Uruguay y ahora la caída ante Paraguay. Una seguidilla que ha encendido las alarmas.

La Selección Mexicana terminó su actividad del año con más dudas que certezas. Entre abucheos, errores puntuales y un creciente descontento en la afición, el Tri no volverá a jugar hasta enero, cuando buscará romper una racha que hoy lo tiene en un momento crítico.

Selección Mexicana l IMAGO7

Así terminó en el ranking FIFA

La Selección Mexicana terminó su actividad, después de la Fecha FIFA de noviembre, el organismo rector del futbol dio a conocer el último ranking del 2025, donde el Tri se ubicó en décimo quinto puesto por debajo de Estados Unidos.

La lista fue dominada por España, que terminó el año calendario como primer lugar en el ranking, el Tricolor terminó en el lugar 15, si bien, no perdió lugares tras los resultados recientes, tampoco subió de posiciones de cara al año mundialista.