¿Volverá a ser blaugrana? Barcelona presenta oferta de cesión por Joao Cancelo

¿Quién dice que las segundas partes no son buenas? Joao Cancelo tuvo una breve, pero fructífera etapa en Barcelona hace unos años, aunque después salió con rumbo de regreso al Reino Unido con Manchester City y después a territorio árabe con el Al Hilal.

Sin embargo, con información de Fabrizio Romano, el conjunto catalán lanzó una oferta formal de cesión por el lateral lusitano. En el acuerdo, el cuadro español ofreció cubrir una parte limitada del salario del portugués, aunque con la información del insider, es una prioridad en Cataluña.

Con el City | AP

Pese a la gran expectativa que causó la noticia, el Barcelona está cerca de firmar a Joao, pese al interés de otro equipo europeo. En los últimos días también salió una oferta de cesión por parte del Inter de Milán, el cual ya es hasta un acuerdo verbal.

¿Cómo fue el paso de Joao Cancelo por Barcelona?

La Temporada 2023-24 fue de ensueño para Joao Cancelo, quien llegó a Cataluña por medio de una cesión por parte del Manchester City. El lateral estuvo en un total de 42 partidos en todas las competencias (LaLiga, Champions League y Copa del Rey), en las que tuvo una gran cantidad de minutos.

En Barcelona | MEXSPORT

Además de su aporte a la ofensiva, Cancelo tuvo una gran actuación a la ofensiva, con cuatro goles y cinco asistencias. Una de sus anotaciones más recordadas fue en los Octavos de Final de la Copa de Campeones ante Napoli, su segundo gol en dicha competición.

El largo y difícil camino para el regreso de Joao Cancelo a Barcelona

La oferta del Barcelona, a diferencia de otras, reflejó una cautela para no salir con pérdidas en este mercado invernal. El conjunto catalán buscará reforzar su parte baja, que ha sufrido muchos problemas en la actual temporada.

En Barcelona | AP

Sin embargo, Joao Cancelo no es más que un deseo, pero que no podría ser viable si el Inter de Milán ofrece más dinero. Al final del día, la última palabra la tiene el club árabe, aunque el corazón del lusitano está con el Barcelona.

"Dumfries estará dos meses más de baja y estamos negociando con Joao Cancelo. Necesitamos encontrar una solución en el lateral derecho con Dumfries fuera", comentó en su momento Giuseppe Marotta, presidente del Inter de Milán.

¿Rumbo a Italia? | MEXSPORT