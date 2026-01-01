Joao Cancelo apunta a volver al Barcelona; busca salir de Al-Hilal a final de temporada

Con un nuevo año también llegan nuevos rumores, especulaciones y destinos para los futbolistas de todo el mundo, desde entrenadores hasta jugadores. Uno de los primeros en presentar rumores sobre una salida de su club es el jugador portugués, Joao Cancelo, ex jugador del Manchester City y actual futbolista del Al-Hilal de la Liga de Arabia.

Cancelo en el City I AP

¿Cuál será el destino de Cancelo?

Con el periodo de transferencias próximo a abrirse, el jugador de 31 años podría estar cerca de volver al futbol de Europa, pues según rumores cercanos al ex culé, este estaría buscando salir de las ligas de medio oriente y está dispuesto a escuchar ofertas.

Con información de Fabrizio Romano, el jugador ya notificó al club su deseo de parte y uno de los clubes más interesados es el Barcelona, el cual no vería con malos ojos la reincorporación del zaguero, recordando que ya vistió sus colores y tras la lesión del danés, Andreas Christensen.

Cancelo en la Premier I AP

Además del actual campeón de LaLiga, otro club que está muy interesado por los servicios de Cancelo es el Inter de Milán, pues según Romano, estos ya entraron en contacto con la gente cercana al jugador y con el Al-Hilal.

Por último, la Juventus de Turín también levantó la mano por el defensor, aunque de manera más ‘discreta’ ya que las pláticas con representantes y club no quedó más que en duda, por lo que al abordaje aparentemente sólo están los Nerazzurri y los catalanes.

@Alhilal_EN

Barcelona y la operación Cancelo

Junto con los rumores que apuntan el regreso del lusitano, también llegaron comentarios presuntamente de gente allegada al Barcelona, donde todos coinciden en que el jugador es bien recordado en el club culé, no solo por pasión por el equipo, sino también por las destacadas actuaciones que tuvo.

La llegada de Cancelo también sería una oportunidad del equipo de Hansi Flick para poder tener una competencia interna en la zona más cercana a su guardameta, pues el estratega alemán busca que futbolistas como Alejandro Balde y Jules Koundé compitan y obtengan un mejor rendimiento.