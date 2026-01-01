Roque Santa Cruz, a sus 44 años de edad, jugará la Copa Sudamericana con el Nacional

Nacional de Asunción sacudió el mercado del futbol paraguayo al anunciar la contratación del histórico delantero Roque Santa Cruz para la temporada 2026. El club Tricolor confirmó la incorporación del experimentado atacante este jueves, en el arranque del nuevo año, generando una inmediata repercusión entre sus aficionados.

“Roque Santa Cruz es nuevo refuerzo de la Academia para la temporada 2026”, informó la institución a través de la red social X, pocos minutos después de iniciado el primer día del año. El mensaje fue acompañado por palabras de reconocimiento a la trayectoria del futbolista, quien a sus 44 años se mantiene activo en el máximo nivel.

Desde Nacional destacaron que el goleador “llega para aportar toda su experiencia y liderazgo en busca de la gloria”, subrayando el valor simbólico y deportivo que representa su llegada. La dirigencia apuesta a que su presencia sea determinante tanto dentro como fuera de la cancha en un plantel con aspiraciones competitivas.

Santa Cruz llega a la Academia tras cerrar su etapa con Libertad a inicios de diciembre. Con el conjunto gumarelo disputó desde 2022 un total de 171 partidos oficiales, en los que marcó 30 goles y conquistó nueve títulos, además de participar en la edición 2025 de la Copa Libertadores.

Con este movimiento, Nacional se convierte en el tercer club paraguayo en la carrera de Roque Santa Cruz. Previamente, defendió las camisetas de Olimpia, donde tuvo dos etapas entre 1997 y 1999 y de 2016 a 2021, además de su ya mencionada trayectoria reciente con Libertad.

En el ámbito internacional, el delantero forjó una carrera destacada en Europa y América. Militó en el Bayern Múnich de Alemania, pasó por cuatro clubes de Inglaterra —entre ellos el Manchester City—, jugó en España con el Real Betis y el Málaga, y tuvo una etapa en el futbol mexicano con Cruz Azul.

A nivel selección, Santa Cruz es una de las máximas leyendas del futbol paraguayo. Es el máximo anotador histórico de la Albirroja, con 32 goles en 112 convocatorias, y fue capitán del combinado nacional hasta el año 2016, consolidándose como un referente generacional.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.