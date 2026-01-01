Chelsea anuncia salida de Enzo Maresca; reportan problemas con la directiva

Ni Ruben Amorim con Manchester United, ni Arne Slot con Liverpool. El primer técnico de un equipo en la parte alta de la tabla en la Premier League que dejó su cargo fue Enzo Maresca, quien no continuará más con Chelsea a pesar de los dos títulos obtenidos.

Apenas comenzó el 2026 y el futbol inglés ya está en medio de una turbulencia. Por medio de un comunicado de prensa, el club londinense confirmó la salida del estratega italiano y aunque no dio detalles de la decisión, diferentes reportes apuntan a un conflicto con la directiva y los dueños del club.

"Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada", señala de manera el comunicado del club.

El 2026 comenzó turbulento con la noticia de la salida de Maresca | AP

Chelsea finalizó el 2025 con mala racha

Los Blues pasaron de pelear por el liderato a quedar fuera de zona de clasificación a Champions League en el último mes. De hecho, desde su victoria 3-0 en casa contra Barcelona en el torneo de la UEFA solo tiene dos triunfos en nueve juegos, uno en Premier League y otro en la Copa de la Liga Inglesa.

En liga, tiene solo un triunfo en sus últimos siete juegos, con dos derrtos y cuatro empates, el más reciente ante Bournemouth el pasado martes 30 en Stamford Bridge con marcador 2-2. A pesar de ello, se mantiene e el quinto puesto de la tabla, aunque puede caer si Sunderland gana este jueves.

¿Por qué se marchó Enzo Maresca?

El italiano estaba en su segunda temporada en el banquillo de Chelsea, luego de coronarse en la Conference League 2024-25 y en el primer Mundial de Clubes con su nuevo formato. Sin embargo, el mes pasado luego de la victoria 2-0 contra Everton, Maresca expresó que había vivido sus peores 48 horas por la falta de apoyo.

El Chelsea traía una mala racha con Maresca | AP

En ese momento precisó que no se refería a los fans, pero tampoco dio más detalles. Sin embargo, la BBC reportó que el italiano era un candidato potencial a Manchester City ante una posible salida de Pep Guardiola.

A pesar de que el propio estratega negó los rumores, su lugar en el banquillo londinense ahora está vacío y los Blues buscan técnico antes de medirse -precisamente- a los Citizens el fin de semana. Será el quinto estratega de Chelsea en los últimos casi tres años, desde que un grupo de inversionistas estadounidenses -encabezados por Todd Boehly- adquirió el club.

A diferencia de sus predecesores como Mauricio Pochettino y Thomas Tuchel, ahora con las selecciones de Estados Unidos e Inglaterra, Maresca parecía haber manejado mejor al grupo y tenía contrato hasta 2029. Por eso su salida fue inesperada y, según la prensa británica, responde a sus enfrentamientos con los altos mandos.