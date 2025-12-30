Chelsea despide el 2025 con empate ante Bournemouth en la Premier League

El 2025 está por finalizar, pero el año no se despidió sin futbol del más alto nivel. La Premier League no se detuvo por la pausa de invierno y este martes comenzó la Jornada 19, en la cual Chelsea empató contra Bournemouth en casa y prolongó la irregularidad que arrastra desde hace varias semanas.

Desde su victoria 3-0 ante Barcelona en Champions League, los Blues solo tienen dos victorias en nueve partidos en toda la competencia. Mientras que en el torneo de liga, en siete compromisos tienen solo un triunfo -contra Everton por marcador 2-0 en la Jornada 16- y en sus dos juegos ante The Cherries no pudieron quedarse con los tres puntos.

Bournemouth salió con un punto de su visita a Stamford Bridge | AP

Duelo de remontadas en Stamford Bridge

Luego del empate sin goles en el Vitaliy Stadium en la Jornada 15 a principios de diciembre, los equipos volvieron a verse esta semana en Londres, donde David Brooks tomó la ventaja rápidamente a los cinco minutos. El mediocampista galés aprovechó un mal rechace de Robert Sánchez en el área chica y tras un par de rebotes puso el 0-1.

Los Blues tardaron poco en emparejar el marcador y al 15' Cole Palmer puso el 1-1 por la vía del penal. Ocho minutos más tarde Enzo Fernández le dio la vuelta al marcador. Alejandro Garnacho cedió dentro del área para su capitán, que a la altura del punto penal, tras una finta, sacó un potente disparo al ángulo.

Pero el gusto le duró poco a los locales y cuatro minutos más tarde Bournemouth puso el empate nuevamente. En el afán de despejar, Trevoh Chalobah peinó el esférico y habitlitó a Justin Kluivert, que llegó a la espalda de la zaga y dentro del área chica empujó el esférico para el 2-2, que ya no se movió para la segunda mitad.

Chelsea no pudo mantener la ventaja en casa ante Bournemouth | AP

¿Qué viene para Chelsea y Bournemouth?

Después de este compromiso, el equipo londinense tendrá un desafío mayor, cuando visite a Manchester City en el primer fin de semana del año. El partido en el Etihad Stadium está programado para el domingo 4 de enero, a las 11:30 horas (tiempo del centro de México).

En cuanto a The Cherries, para la Jornada 20 volverán al Vitality Stadium, donde recibirán al actual líder de la competencia, Arsenal. Dicho compromiso está agendado para el sábado 3 de enero a las 11:30 horas y Bournemouth tratará de dar la sorpresa de la jornada.