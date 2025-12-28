Escándalo en el Real Madrid: Fisioterapeuta denuncia acoso laboral y maltrato psicológico

Real Madrid cierra el 2025 bajo la sombra de una grave acusación en sus estructuras internas. La fisioterapeuta y osteópata Itziar González denunció de forma pública al club merengue por el maltrato psicológico constante que sufrió durante el ejercicio de sus funciones profesionales.

¿Cuál es la acusación al Real Madrid?

En una charla con Radio Euskadi, la experta relató el ambiente de hostilidad que enfrentó por parte de sus propios compañeros de departamento. Según su testimonio, el acoso comenzó desde su arribo, bajo el argumento de que su presencia era un simple capricho de la presidencia.

“El primer día me dicen que estoy allí por un capricho del presidente, pero que ellos saben manejarle”, confesó la afectada. González detalló que los trabajadores del club amenazaron con fabricar mentiras sobre su salud mental para convencer a los altos mandos de su despido.

La especialista describió una dinámica de aislamiento total donde el resto del personal médico ignoró sus correos, mensajes y solicitudes de reunión. "No me presentan, no me saludan, no me hablan", sentenció Itziar para ilustrar el vacío laboral al que fue sometida.

La denuncia también expone una supuesta resistencia al cambio y a la modernización de los métodos de trabajo dentro de la Ciudad Deportiva. González afirmó que la frase "con esto llevamos 15 Champions" fue una constante para frenar cualquier intento de innovación en su área.

A pesar de la gravedad de los hechos, la profesional aclaró que su batalla legal no tiene un trasfondo económico tras su paso por la "casa blanca". Su objetivo principal radica en obtener justicia y una reparación ética ante los daños emocionales provocados por el entorno merengue.

¿Qué pide Itziar González al Real Madrid?

"En la denuncia yo no pido dinero, yo pido que me pidan perdón. No quiero otra cosa", aseguró la nutricionista de forma contundente. El caso pone en entredicho los protocolos de convivencia y respeto humano en una de las instituciones deportivas más poderosas del orbe.

El Real Madrid no ha emitido una postura oficial ante estas declaraciones que sacuden sus cimientos en este cierre de año. El proceso judicial seguirá su curso para determinar la responsabilidad de los involucrados en este episodio de violencia psicológica en el trabajo.