¡Navidad celeste! Manchester City vence al Nottingham Forest y se coloca líder momentáneo

El conjunto de Pep Guardiola superó un duro examen en el City Ground

David Torrijos Alcántara
27 de Diciembre de 2025

El Manchester City respondió con la paciencia y la pegada que caracterizan a los aspirantes legítimos al título de la Premier League. En una visita de alta exigencia al City Ground, el equipo celeste logró destrabar un duelo sumamente combativo que finalizó 1-2. 

Festejo | AP

¿Cómo fue la victoria del Manchester City? 

La primera mitad resultó un escenario incómodo para los visitantes ante un rival ordenado y agresivo en la presión. El Forest cerró con éxito todos los caminos interiores y obligó a una circulación estéril del balón que no generó peligro real sobre la portería defendida por John Victor.

Apenas comenzó el complemento, el guion del encuentro dio un giro drástico en favor de los ciudadanos. A los 47 minutos, Rayan Cherki filtró un servicio milimétrico que Tijjani Reijnders mandó guardar al fondo de las redes para inaugurar el marcador con una definición de alta escuela.

La alegría duró poco para los dirigidos por Guardiola, pues la reacción de los locales ocurrió de forma casi inmediata. Un contragolpe letal terminó en los pies de Hutchinson, quien no perdonó frente al arco y puso el empate parcial a los 53 minutos de tiempo corrido. 

El trámite del cotejo entró entonces en una fase de ida y vuelta constante donde la tensión se apoderó de cada rincón del campo. El Nottingham Forest exigió a fondo a la zaga defensiva del City, mientras los visitantes buscaban recuperar el dominio a través de la amplitud por las bandas.

En acción | AP

La figura de Cherki emergió como el motor desequilibrante que necesitaba el cuadro de Manchester para romper la paridad. Tras un aviso previo que se estrelló en el metal, el talentoso futbolista francés preparó su obra definitiva para silenciar a la ruidosa afición de los locales.

A falta de siete minutos para el final, una jugada colectiva permitió que Cherki sacara un remate imparable que sentenció el 1-2 definitivo. El City defendió con orden los embates finales y aseguró tres puntos de oro que lo sitúan como líder provisional con 40 unidades acumuladas.

Líder momentáneo 

Esta victoria sufrida refuerza la candidatura de un equipo que sabe ganar incluso cuando el brillo futbol no aparece de forma constante. A la espera de lo que haga el Arsenal, el City vuelve a demostrar su jerarquía en los momentos de mayor apremio dentro del futbol inglés.

En partido | AP


 

