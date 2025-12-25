¿Cómo les fue a los jugadores mexicanos en Europa en el 2025?

El 2025 está por finalizar, un año de altibajos para el futbol mexicano, tanto a nivel de Selecciones como con los legionarios en Europa. Referentes como Edson Álvarez o Raúl Jiménez tuvieron 12 meses irregulares, mientras que Santiago Giménez, que brilló con su fichaje a AC Milan, se vino abajo y actualmente está lesionado.

Mientras que casos como Johan Vásquez o Rodrigo Huescas, tampoco son alentadores. El primero es titular indiscutible, capitán y referente de Genoa en la Serie A, además que fue pieza clave para que el club se mantuviera en Primera División. Actualmente el panorama es diferente, ya que está en el puesto 16.

Raul Jiménez y los legionarios de México no han tenido el mejor año | AP

En cuanto a Huescas, fue el único mexicano que disputó Champions League en el arranque de la Temporada 2025-26. Sin embargo, el exfutbolista de Cruz Azul sufrió una rotura de ligamentos en el partido contra Qarabag en octubre y se perderá lo que queda de la campaña, además que parece difícil que llegue a la Copa Mundial Norteamérica 2026.

Lesiones y cambios de equipos para los legionarios aztecas

Así como Huescas, otro futbolista que sufrió una dura lesión de ligamentos fue Luis Chávez. Aunque en su caso ocurrió con la Selección Mexicana, también lo alejó de las canchas con Dinamo Moscú, con el cual disputó nueve partidos, marcó un gol y dio una asistencia en 2025 antes de su lesión.

Por otra parte, César Huerta llegó a Anderlecht en enero de este año, y aunque rápidamente se afianzó en el equipo, desde octubre está fuera de actividad por una pubalgia. Antes de eso disputó 33 partidos, con cinco goles y tres asistencias, por lo que era uno de los más constantes hasta antes de su lesión.

Edson migró al Fenerbahce este año | GROSBY GROUP

En cuanto al capitán del Tri, Edson Álvarez, su 2025 fue otro de los que más altibajos tuvo. El 'Machín' disputó 14 partidos con West Ham en la segunda mitad de la Temporada 2024-25 de la Premier League e incluso sumó una asistencia. Sin embargo, no fue considerado para el arranque de la siguiente campaña.

Tras su traspaso a Fenerbahce en el futbol turco el mediocampista recuperó poco a poco el ritmo, a pesar de que se ha perdido cinco partidos entre lesiones y falta de condición física. Actualmente tiene 13 encuentros disputados, con una asistencia.

Jiménez y Giménez, con altas y bajas

Tras su fichje con AC Milan, se esperaba que Santi pudiera brillar en el futbol italiano, pues marcó gol en su segundo partido con el club, primero en Serie A. No obstante, el bajo rendimiento del equipo bajo la dirección técnica Sérgio Conceição no le permitió enracharse. Mientras que con Massimiliano Allegri, el 'Bebote' no mejoró sus números.

Santi Giménez tuvo un inconstante 2025 | AP

Actualmente, Giménez se encuentra lesionado del tobillo derecho y el estratega rossoneri confirmó que tendrá que someterse a cirugía, con lo que los rumores de su salida del club toman fuerza. Por ahora tiene 30 partidos disputados, con siete goles y cinco asistenncias.

En cuanto a su compatriota, Raúl, el 2025 tampoco fue muy regular. El 'Lobo de Tepeji' marcó siete goles y dio una asistencia en 23 partidos con Fulham en la segunda mitad de la Temporada 2024-25, en todas las competencias. Mientras que por ahora, en 19 compromisos tiene tres anotaciones y dos asistencias.

¿Cómo le fue a los demás mexicanos en Europa?

Orbelín Pineda: Jugó 47 partidos con AEK Atenas, con cinco goles y cinco asistencias César Montes: Disputó 27 partidos con Lokomotiv, con un gol y una asistencia, ambos en lo que va de la Primera División de Rusia en la Temporada 2025-26 Julián Araujo: Jugó cinco partidos con Bournemouth, pero en la Temporada 2025-26 solo ha disputado uno en la Copa de la Liga Inglesa Mateo Chávez: Jugó 17 partidos con AZ Alkmaar, con una asistencia Heriberto Jurado: Jugó siete encuentros y marcó un gol con Cercle Brugge Stephano Carrillo: Disputó tres partidos con Feyenoord; jugó 17 partidos con Dordrecht en la Segunda División de Países Bajos Jordan Silva: Jugó 18 partidos con OFI Creta y marcó gol en la Semifinal de la Copa de Grecia; en agosto regresó a México con Coyotes de Tlaxcala César Garza: Jugó seis partidos con Dundee FC; el préstamo finaliza a fin de mes Víctor López: Jugó dos partidos con Dundee FC; regresó a Gallos Blancos Antonio Portales: Disputó seis partidos y marcó un gol con Dundee FC; salió del equipo en julio y está sin club