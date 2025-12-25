"Me cag*** para que entendiera", excompañero de Messi explica como es el astro argentino

Baltasar Rodríguez, joven futbolista argentino de 22 años, regresó al futbol de su país luego de finalizar su préstamo con el Inter Miami, equipo de la MLS donde tuvo la oportunidad de compartir vestidor con Lionel Messi. La experiencia junto al campeón del mundo marcó un antes y un después en su carrera, tanto dentro como fuera de la cancha.

En una reciente entrevista con el diario Olé, el mediocampista reveló detalles sobre la convivencia con Messi y el rol que tuvo como guía futbolística. Rodríguez describió a La Pulga como un verdadero maestro, exigente y atento a los detalles, siempre dispuesto a corregir y enseñar a los más jóvenes del plantel.

"Me cagaba a pedos para que entendiera el juego. Me enseñó cuándo sí y cuándo no", confesó el jugador, dejando en claro que los consejos del astro argentino fueron clave para su crecimiento. Según explicó, Messi lo ayudó a comprender mejor los tiempos del partido y la toma de decisiones en el mediocampo.

Lionel Messi | MEXSPORT

¿Cómo era Lionel Messi en el vestidor del Inter Miami?

Rodríguez explicó que solía jugar siempre al mismo ritmo, pero fue Messi quien le aconsejó mantener la calma y aprender a explotar su potencia solo en momentos clave. "Lo fui trabajando y aprendí a sacar ventaja con eso; también le preguntaba mucho sobre mi posición y dónde sacar diferencia", relató el futbolista, quien valoró la cercanía del capitán argentino.

Más allá del aspecto táctico, Baltasar también destacó el costado humano de Messi dentro del grupo. "Es muy jodón para la risa, es terrible el enano ese", comentó entre risas, y aseguró que el ambiente se volvió aún más distendido con la llegada de Rodrigo De Paul, otro referente de la selección argentina.

Lionel Messi | MEXSPORT

Baltasar Rodríguez vuelve a Racing con mayor madurez

Tras su paso por la MLS, el mediocampista regresó a Racing Club con el objetivo de recuperar protagonismo y consolidarse en el futbol argentino. "Quiero volver a ser importante y demostrar quién soy realmente. Me pone contento saber que me van a tener en cuenta", expresó sobre esta nueva etapa en su carrera.

Rodríguez reconoció que en su primera etapa quedó en deuda, pero aseguró que hoy es un jugador diferente. "Estoy más maduro, voy con muchas ganas y actitud. Ahora me voy a hacer sentir. Sé que quedé en deuda, pero confíen en que voy a hacer las cosas mucho mejor", concluyó, ilusionado con dejar huella en la Academia.

Inter Miami | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.