¿Puede Lionel Messi jugar en México en 2026? Esto es lo que se necesita

Con el 2026 en puerta, el Mundial es el mayor escaparate al momento, sin embargo, el resto de torneos alrededor del mundo seguirán su curso. Uno en el cual participan los equipos mexicanos a nivel internacional es la Concachampions, en la cual también estarán equipos estadounidenses, como el Inter Miami de Lionel Messi.

Justamente el calendario del equipo de Las Garzas comenzó a generar expectativa entre varias aficiones, incluyendo la mexicana. En -hasta el momento- un hipotético caso, el astro argentino y su equipo podrían estar de vuelta en nuestro país, pero necesitan un par de cosas por cumplir.

Lionel Messi y el Inter Miami | MEXSPORT

¿Qué se necesita para ver a Lionel Messi en México en 2026?

Al ser el Campeón de la MLS, el Inter Miami está ya en los Octavos de Final del torneo de Concacaf, por lo que espera un rival entre la llave de Nashville y Atlético Ottawa. Sin embargo, el bracket lo podría cruzar ante el América, siempre y cuando se cumplan todos los pronósticos.

El conjunto de las Águilas se verá las caras en la Primera Ronda ante el Olimpia de Honduras y, en dado caso de obtener su clasificación a Octavos de Final, tendrá que esperar a su rival. Sus posibles contrincantes serían Philadelphia Union, de Estados Unidos, y Defence Force, de Trinidad y Tobago.

Si el cuadro de André Jardine y Javier Mascherano cumplen con los pronósticos, se enfrentarán a mediados de abril en la capital del país. Además, podría ser el segundo encuentro que dispute Lionel Messi en nuestro territorio con la camiseta rosa, pues ya lo hizo ante Rayados de Monterrey en los Cuartos de Final de la Concachampions en la edición de 2024.

América | IMAGO7

¿Puede enfrentar a la Selección Mexicana?

Otra de las opciones para ver a Lionel Messi en territorio nacional es un amistoso entre la Selección Mexicana y su similar de Argentina, aunque esta posibilidad es casi inviable. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, no descartó el encuentro como preparación rumbo al Mundial 2026, pero los apretados calendarios lo hacen casi imposible.

Sin embargo, la esperanza es lo último que muere y, si lograron conseguir a Cristiano Ronaldo y Portugal, la opción de 'La Pulga' no es imposible del todo. Por lo que los aficionados esperarán con buenas noticias para el próximo año.

Su última visita a México | MEXSPORT