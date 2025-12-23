Familia de Lionel Messi atraviesa difícil momento por accidente de su hermana en Miami

El entorno cercano a Lionel Messi atraviesa días de profunda preocupación debido a un complejo problema de salud que involucra a uno de los pilares más importantes de su círculo íntimo. María Sol Messi, la hermana menor del capitán de la Selección Argentina, protagonizó un grave accidente automovilístico en la ciudad de Miami que ha alterado por completo la tranquilidad de la familia y ha obligado a modificar todos los compromisos personales que tenían programados para el inicio del próximo año.

De acuerdo con los reportes surgidos desde el círculo familiar, el incidente ocurrió mientras María Sol se desplazaba por las calles de Miami, donde reside gran parte de la familia desde la incorporación de Messi al Inter Miami. La joven perdió el control de su vehículo tras sufrir una descompensación repentina, lo que derivó en un fuerte impacto frontal contra una pared.

Messi duranre un evento en India | AP

¿Cómo se encuentra la hermana de Messi?

La situación encendió las alarmas de inmediato, movilizando a los servicios de emergencia y a los integrantes de la familia Messi, quienes se mantuvieron en vilo durante las primeras horas posteriores al choque. Afortunadamente, no hubo nada más grave que lamentar y aunque María Sol sufrió quemaduras y graves fracturas, su vida está fuera de peligro y solo necesitará rehabilitación.

Celia Cuccittini, madre del astro argentino, fue la encargada de confirmar los detalles de lo sucedido según la prensa local. El informe médico detalla que la joven sufrió fracturas en dos de sus vértebras, además de lesiones de consideración en el talón y en una de sus muñecas. A este cuadro se le sumaron algunas quemaduras producto del incidente, lo que hace que el tratamiento deba ser integral y sumamente cuidadoso.

Messi con su hermana María Sol | CAPTURA

Dada la gravedad de las lesiones óseas, la familia tomó la determinación de trasladar a María Sol de regreso a Rosario, Argentina. En su ciudad natal, la hermana del 'Diez' comenzará una etapa de rehabilitación prolongada bajo la supervisión de especialistas de confianza, con miras a recuperar la movilidad plena y sanar las secuelas físicas que dejó el choque. Por lo que la familia Messi pasará estas fechas enfocada en la rehabilitación de la más pequeña de los hermanos del astro.

Boda se pospuso por el accidente de la hermana de Messi

Este contratiempo de salud tuvo consecuencias directas en los planes de vida de María Sol. La joven tenía previsto contraer matrimonio con Julián “Tuli” Arellano, su pareja desde hace más de una década y quien actualmente se desempeña como entrenador de la categoría Sub-19 del Inter Miami.

La boda estaba programada para el viernes 3 de enero en la ciudad de Rosario, una fecha que ya estaba marcada en el calendario de toda la familia y que prometía ser una de las grandes celebraciones del verano. Ante el escenario médico actual, que imposibilita cualquier tipo de festejo o desplazamiento físico importante por parte de la novia, la familia Messi decidió suspender el enlace matrimonial de manera indefinida.

Messi con David Beckham tras el título que ganó Inter | AP

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.