Dani Alves invierte en un equipo de Tercera División de Portugal

Dani Alves dejó el futbol profesional hace algunos meses, pero su vínculo con el deporte no se ha roto del todo. Tras los escándalos extracancha que marcaron el cierre de su carrera como jugador, el exfutbolista del Barcelona y Pumas inició una nueva etapa ahora como inversor de un club de la Tercera División de Portugal.

El exlateral brasileño adquirió el 50 por ciento del Sporting Clube de São João de Ver, institución ubicada en el norte del país europeo. De acuerdo con información revelada por ESPN, el porcentaje restante será adquirido al final de la temporada 2025/26, como parte de un acuerdo previamente establecido entre todas las partes involucradas.

Esta operación representa el primer paso formal de Dani Alves en el mundo de la gestión deportiva, una faceta que ha cobrado relevancia entre exjugadores que buscan mantenerse ligados al futbol desde los despachos.

Dani Alves | AP

Dani Alves invierte en club de Tercera División en Portugal

Según los reportes, una vez que asuma la plena propiedad del club portugués, Dani Alves habrá invertido cerca de un millón de euros, cifra que equivale aproximadamente a 6.5 millones de reales. No obstante, este monto no contempla los gastos operativos relacionados con infraestructura, personal y funcionamiento diario de la institución.

La apuesta del brasileño apunta a fortalecer un proyecto deportivo modesto, con la intención de impulsar el crecimiento del club tanto a nivel competitivo como estructural dentro del futbol portugués.

Alves | IMAGO7

Dani Alves analiza volver a jugar de forma profesional

Además de su rol como inversor, Dani Alves no descarta regresar a las canchas. El exseleccionado brasileño contempla la posibilidad de volver a jugar de manera oficial durante al menos seis meses, en un periodo que iría de enero a junio de 2026.

Por ahora, esta opción se encuentra en fase de análisis y no ha sido confirmada, aunque la sola posibilidad de su regreso ha generado debate sobre el impacto deportivo y mediático que podría tener en un club de categorías inferiores.

De concretarse, el retorno de Dani Alves como futbolista cerraría un capítulo atípico en su carrera, combinando su faceta de dueño e integrante del plantel, una situación poco común en el futbol profesional europeo.

Alves | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.