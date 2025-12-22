Pumas se refuerza para el Clausura 2026 con jugador procedente de Rayados

El mercado de fichajes de invierno se sigue moviendo y Pumas confirmó una incorporación más de cara al Clausura 2026. Se trata de Antonio Leone, que llega procedente de Rayados de Monterrey.

Por medio de redes sociales, el conjunto universitario confirmó la llegada de Leone, de 21 años y que se desempeña como defensa central. Es el tercer fichaje que ha concretado la directiva, ahora comandada por Antonio Sancho, luego de las llegadas de César Garza y Juninho.

Antonio Leone es el tercer refuerzo confirmado de Pumas | MEXSPORT

¿Quién es Antonio Leone, nuevo refuerzo de Pumas?

Originario de Long Beach, California, pero de padres mexicanos, Leone comenzó su carrera como profesional con LAFC en la MLS. En enero de 2024, de cara al Clausura 2024, se confirmó su traspaso a Rayados, con el cual no pudo consolidarse.

A lo largo de dos años, el defensa disputó solamente 531 minutos repartidos en diez partidos, entre Liga MX, Copa de Campeones de Concacaf, Leagues Cup y Mundial de Clubes. Con el equipo Sub-21 tuvo un poco más de actividad, con mil 362 minutos repartidos en 18 compromisos.

Leone llega después de dos años y cuatro torneos con Rayados | MEXSPORT

Ahora reforzará la zaga del equipo de al UNAM, que actualmente cuenta con Nathan Silva, Rubén Duarte y Ángel Azuaje, que se rolaron la titularidad a lo largo del Apertura 2025. Los dos primeros tienen contrato vigente con el club hasta 2027, mientras que en el caso del tercero de momento no hay reportes de su salida.

¿Cuándo empieza Pumas su participación en el Clausura 2026?

El equipo universitario comenzará su participación en el próximo torneo de la Liga MX el domingo 11 de enero en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo dirigido por Efraín Juárez se enfrentará a los Gallos Blancos de Querétaro, que en su última visita a CU cayó 2-0; José Caicedo y Piero Quispe fueron los autores de los goles en dicho partido.