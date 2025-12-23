Futbol de Estufa: Altas, bajas y rumores de Pumas para el Clausura 2026

Los Pumas arrancan una pretemporada donde deberán mejorar considerablemente si es que quieren competir por el título en el Clausura 2026. El equipo universitario ya empezó a hacer movimientos, sin embargo, ahora tendrá alrededor de un mes para poder dejar listo un equipo que busque romper la racha de 15 años sin título.

Previo al final de temporada Pumas ratificó a Efraín Juárez de cara a la próxima temporada. Además, dejaron ir a Miguel Mejía Barón y a Eduardo Saracho en la directiva y contrataron a Antonio Sancho con miras a trabajar mejor con el entrenador mexicano.

Juárez seguirá al frente de los auriazules | Imago7

Antes de quedar eliminados en Play In en el Apertura, el equipo también dio a conocer dos bajas. Primero fue Aaron Ramsey, quien dejó al equipo en un acuerdo mutuo tras los problemas personales del galés. Poco después José Juan Macías se unió a las bajas al no llegar a un acuerdo para la renovación del delantero, quien además está fuera por una lesión importante.

En cuanto a altas, los universitarios ya mostraron interés en múltiples jugadores. El equipo especialmente quiere un jugador a la ofensiva, tras la baja de JJ Macías y la lesión de Guillermo Martínez, Pumas necesita urgentemente una nueva arma en la delantera.

JJ Macías suma un equipo más a su carrera | Imago7

Uno de los jugadores que ya está prácticamente firmado con el club universitario es César Garza, quien hasta hace poco estuvo en el futbol europeo con el Dundee FC y además fue mundialista Sub-20 con el Tri en este 2025; junto a él, se acerca la llegada de Tony Leone, jugador de Rayados de Monterrey.

A Pumas se le ha escapado la oportunidad de reforzarse al ataque con Díber Cambindo, ex de Cruz Azul y actual ariete de Necaxa, quien llegará a León para reforzarlos en el torneo de Clausura 2026.

En cuanto a más refuerzos, por el momento solamente se mantiene como rumor la posible llegada de Uriel Antuna y Sebastián Córdova, ambos jugadores del subcampeón Tigres que no entrarían en planes del cuerpo técnico de Guido Pizarro, por lo que podrían tener vía libre para llegar.

Movimientos de Pumas

Bajas: Mejía Barón (directiva), Eduardo Saracho (directiva), José Juan Macías, Aaron Ramsey,

Altas: Antonio sancho (directiva), César Garza, Juninho Vieira, Antonio Leone

Rumores de bajas:

Rumores de altas: Chicho Arango, James Rodríguez, Miguel Borja, Jordan Carrillo, Díber Cambindo, Uriel Antuna, Sebastián Córdova