¿Inamovible para el Mundial? Roberto Martínez destaca nivel de Cristiano Ronaldo

A tan sólo seis meses para el inicio de la Copa del Mundo, la Selección de Portugal se alista en busca de conseguir el tan ansiado título Mundial previo al retiro de Cristiano Ronaldo. Ahora, tras ganar la Nations League, el equipo llega ilusionado y con el futbolista de 40 años siendo pieza clave.

A pesar de estar en la recta final de su carrera, Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los más importantes en la Selección lusitana, al menos para el seleccionador, Roberto Martínez. El DT aseguró en una reciente entrevista que, CR7 es indispensable para el funcionamiento de su equipo.

Piensan en el Mundial | MEXSPORT

La importancia de Cristiano

En una entrevista para Marca, el entrenador lusitano destacó el nivel actual de Cristiano, sin embargo, aseguró que más allá de su habilidad goleadora o su papel como líder en el equipo, es su presencia en el terreno de juego lo más importante para el equipo en estos momentos.

De acuerdo con Martínez, el delantero de 40 años "ahora es más un jugador de referencia dentro del área lo cual "condiciona al rival. Cuando está en el campo se abre otro espacio porque hay dos jugadores que van a estar pendientes de su marca". Para el DT, "lo que hace en el campo genera mucho para la selección".

Destacó a su capitán | AP

Además, el DT habló sobre la posibilidad de que el 'Bicho' llegue a los mil goles en su carrera. Martínez considera que este no es un objetivo para el delantero sino que es sólo una recompensa por el buen nivel que está demostrando y del disfrutar de su día a día.

"Está en un momento de su carrera muy bueno. Y lo ha conseguido porque vive el día a día. Él, cuando habla de sus metas, se aleja mucho del largo plazo: de llegar a 1000, de jugar un número de partidos... Su secreto es ser el mejor hoy y disfrutar del día a día. Entonces el número va a ser una consecuencia del día que decida terminar. No creo que sea un objetivo".

Solo disfruta del día a día | MEXSPORT

Ahora CR7 y la Selección de Portugal se alistan para la Copa del Mundo. El equipo quedó sorteado en el Grupo K del Mundial 2026, mismo que compartirá con Colombia, Uzbekistan y un equipo de repechaje.Será en este mundial expandido que finalmente buscarán conquistar el trofeo.