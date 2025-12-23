Cristiano Ronaldo estrenará calzado para la Copa del Mundo; se filtran imágenes

El posible regreso de los Nike Mercurial Vapor Superfly 1 en una edición especial dorada ha generado una notable expectativa en el mundo del futbol. La filtración de imágenes del modelo, que Cristiano Ronaldo podría utilizar durante el Mundial de 2026, ha despertado el interés tanto de aficionados como de coleccionistas, al tratarse de un calzado icónico ligado a una de las figuras más influyentes del deporte.

De acuerdo con información revelada por el sitio especializado Footy Headlines, Nike prepara una versión conmemorativa directamente vinculada con el delantero portugués. El lanzamiento estaría pensado como un homenaje a la trayectoria de Cristiano Ronaldo, en lo que se perfila como su última participación en una Copa del Mundo.

La filtración apunta a que se trataría de una edición personalizada, lo que marcaría el regreso de un modelo exclusivo para Cristiano Ronaldo después de varios años sin un calzado de autor. El último par diseñado específicamente para el atacante por parte de Nike fue presentado previo al Mundial de Qatar 2022, por lo que este lanzamiento rompería una pausa prolongada en su línea personalizada.

El diseño tomaría como base el Mercurial Vapor Superfly 1 original, lanzado en 2009, uno de los modelos más recordados y emblemáticos de la familia Mercurial. Aquella silueta marcó una época tanto por su innovación como por su asociación directa con el portugués en una de las etapas más dominantes de su carrera.

Los Nike Mercurial Superfly 1 CR7 2026 son un homenaje al modelo original del 2009 y es la primera bota exclusiva de Cristiano desde Qatar 2022

Según el reporte, la estética del nuevo modelo buscaría rendir homenaje a esa versión histórica, combinando líneas y detalles clásicos con acabados que remiten a una despedida mundialista. El objetivo sería unir la nostalgia del pasado con la relevancia de un momento clave en la carrera del futbolista.

El color predominante sería el dorado metálico, acompañado por detalles en blanco, una combinación recurrente en ediciones especiales asociadas a logros y momentos emblemáticos de Cristiano Ronaldo. El logotipo de Nike destacaría sobre el fondo dorado, mientras que el talón incluiría referencias directas al nombre y legado del jugador.

Uno de los aspectos más llamativos sería la integración de tecnología moderna en una estructura de inspiración retro. Aunque la parte superior mantendría el diseño clásico del Superfly 1, la suela correspondería a una versión actual de la línea Mercurial, adaptada a las exigencias del futbol de alto rendimiento en 2026.

