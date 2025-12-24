¿Deja a Tigres? Ángel Correa es pretendido por Inter Miami

El campeón del mundo podría unirse a Lionel Messi en la MLS

El argentino podría ir a Inter | MEXSPORT
Rafael Trujillo Alarcón
24 de Diciembre de 2025

Tras sólo un semestre con Tigres, Ángel Correa podría estar viviendo sus últimos momentos como jugador del equipo felino. En este arranque del mercado de invierno el argentino ya empieza a interesar en varios equipos incluyendo en la Major League Soccer.

Ángel Correa llegó a Tigres para el Apertura 2025 procedente del Atlético de Madrid, como uno de los grandes fichajes en la historia de la liga mexicana. En su primera temporada se consolidó como pieza clave en el esquema felino ayudando al club a llegar a la Final del torneo.

Con 30 años de edad y nacido en Rosario, apunta a ser una de las grandes figuras en el futuro inmediato de Tigres. Sin embargo, este interés en la MLS podría alejarlo del conjunto felino pues, la opción de fichar con Inter Miami, actual campeón de liga y equipo de Lionel Messi, puede ser muy atractiva para el sudamericano. 

Pusieron la mira en el argentino
Pusieron la mira en el argentino | MEXSPORT

Inter quiere reforzarse

Como ha ocurrido en semestres recientes, el club del sur de la Florida, ahora dirigido por Javier Mascherano y con David Beckham como copropietario, explora el mercado en busca de nombres consolidados. El objetivo es fortalecer un proyecto que gira alrededor de Lionel Messi y que apunta de lleno a conquistar la Concacaf Champions Cup, un título que aún se le ha negado a las Garzas.

La posibilidad de sumar a otro campeón del mundo encaja con esa visión. Correa, por perfil, experiencia y nacionalidad, aparece como una opción atractiva para Inter Miami, que no pierde de vista el impacto deportivo y comercial de sus movimientos.

Quieren a Correa
Quieren a Correa | IMAGO7

El peso de Correa en Tigres

De acuerdo con el podcast Raza Deportiva de ESPN, el delantero argentino sí es del interés del Inter Miami, club que busca reforzarse de cara a los próximos torneos y que mantiene la mira puesta en fichajes de alto impacto mediático y deportivo.

Según la información revelada, la posible salida de “Angelito” no sería sencilla. El atacante tiene contrato vigente con Tigres hasta 2030 y percibe un salario anual cercano a los 4 millones de dólares, por lo que cualquier intento de negociación pasaría por una oferta superior a esa cifra. En el entorno felino, la operación se percibe, por decirlo en una palabra, “complicada”.

Deberán desembolsar una gran suma
Deberán desembolsar una gran suma | IMAGO7

