Gignac sorprende a aficionados vistiendo los colores de un equipo histórico del continente

El delantero de Tigres, André-Pierre Gignac, volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolera luego de que se filtraran imágenes en las que aparece disputando una cascarita portando el uniforme de Boca Juniors, un hecho que no pasó desapercibido ni en México ni en Argentina. La escena, difundida en redes sociales, generó especulación inmediata sobre un posible guiño del atacante francés al conjunto xeneize.

La imagen reavivó un viejo anhelo de la afición de Boca, que desde hace años ha manifestado interés en el fichaje del histórico goleador felino. Sin embargo, durante ese tiempo, el alto costo de su pase, su salario y su contrato vigente con la Universidad Autónoma de Nuevo León habían convertido cualquier intento en una posibilidad prácticamente inalcanzable.

El contexto actual es distinto. A Gignac le restan apenas seis meses de contrato con Tigres, lo que abre la puerta a todo tipo de interpretaciones. El simple hecho de verlo con la camiseta azul y oro fue suficiente para que medios argentinos y usuarios en redes sociales comenzaran a debatir la viabilidad de una eventual llegada del francés al futbol sudamericano.

Un detalle que llamó especialmente la atención fue que Gignac utilizó el dorsal 10 de Juan Román Riquelme, correspondiente a la temporada 2013/2014, la última que el ídolo argentino vistió como jugador de Boca Juniors. Riquelme, hoy presidente del club, representa una figura simbólica de enorme peso, lo que añadió mayor carga mediática al episodio.

🇫🇷André-Pierre Gignac, histórico goleador francés de Tigres de México, se mostró con una casaca de #Boca de Juan Román #Riquelme, jugando un picadito con amigos...



💙💛💙#BocaEsMundial 🌎🌏🌍 pic.twitter.com/UBQ4E7GZpt — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 22, 2025

De acuerdo con reportes, el partido se disputó poco después de la Final del futbol mexicano que Tigres perdió ante Toluca. El encuentro tuvo lugar en el club amateur Benarami, donde Gignac participó de manera informal, sin que existiera relación alguna con actividades oficiales del futbol profesional.

Pese al revuelo, el fuerte vínculo del atacante francés con Tigres parece ser un factor determinante para descartar una salida hacia Argentina. Gignac ha manifestado en reiteradas ocasiones su amor por el club regiomontano, la institución que lo convirtió en ídolo y con la que ha construido una etapa histórica en el futbol mexicano.

La narrativa predominante apunta a que el “Bomboro” contempla retirarse con la camiseta de Tigres, cerrando su carrera en la UANL y consolidando su legado como uno de los extranjeros más importantes que han pasado por la Liga MX. Esa postura refuerza la idea de que lo ocurrido fue más una anécdota que una señal de mercado.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.