"Está un escalón más arriba": Juan Brunetta de Tigres comparó el futbol de México con el de Argentina y los aficionados 'explotaron'

Tanto a nivel de selecciones como de liga, los aficionados de futbol en México y Argentina mantiene una constante discusión sobre qué país es mejor. Y por ahora, la Liga MX a la Liga Profesional, o al menos eso consideró Juan Brunetta.

El atacante argentino, actualmente subcampeón con Tigres, consideró que la Primera División de México sí está ligeramente por encima de la de Argentina. "Siento que México está hoy en día como un escalón más arriba que que Argentina al nivel de futbol, estoy convencido y no te lo digo porque estoy acá".

"El fútbol argentino también es una liga increíble, creo que son muy parejas. No se ve tanto en Argentina el fútbol mexicano, por eso no se ve tanto la calidad que hay", declaró en entrevista el podcast La Capitana el futbolista de los felinos.

Brunetta comparó el futbol argentino con el mexicano | IMAGO 7

Afición arremete contra Brunetta por comparación

Los comentarios del jugador de Tigres no fueron bien recibidos por un sector de la afición argentina, ya que consideran que la Liga MX no es mejor. "Un equipo de la liga B argentina le gana a los de primera de México", "Calidad si los mexicanos se llevan a los que no rinden en argentina ej Paradela, Palavecino, ahora Borja", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, también hubo usuarios que respaldaron la opinión de Brunetta. Algunos seguidores consideraron que la presencia de seleccionados sudamericanos le da mayor nivel a la liga, aunque la Selección Mexicana sigue por debajo de la Albiceleste.

¿Brunetta a la Selección Mexicana?

Por otra parte, en entrevista con ESPN, el jugador señaló que de momento no tiene pensado dejar Tigres, equipo con el cual tiene contrato hasta diciembre de 2027. "Desde que me fui del fútbol argentino ninguno me llamó en concreto para volver. Estoy contento en México, por ahora no me han llamado".

Así reaccionaron los aficionados a las declaraciones de Brunetta | CAPTURA

De igual forma, afirmó que a pesar de los rumores que circularon sobre su posible nacionalización para jugar con el Tri, no es algo que a él le interese por ahora. "El primer momento dije que no, yo soy argentino y en mi cabeza por más que sea muy difícil siempre estuvo en mi cabeza jugar para Argentina".

"Dije que no, que era un agradecido por el interés de México cuando juego. Sé obviamente que es muy complicado, pero bueno", finalizó el jugador, que marcó ocho goles y dio dos asistencias en el pasado Apertura 2025.