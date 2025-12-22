Tigres despide a Sebastián Córdova: "Gracias por tu magia y por las alegrías"

Después de tres años con el club regiomontano, Sebastián Córdova dice adiós a los Tigres de la UANL, así lo habría confirmado el propio club felino mediante sus redes sociales.

La tarde de este lunes, los Tigres publicaron un video corto donde aparece Córdova durante un partido vistiendo los colores de los Felinos, donde se lee el mensaje "Gracias por tu magia y por las alegrías, Sebastián".

Córdova no seguirá con los Tigres | MEXSPORT

Córdova llegó a Tigres después de no ser considerado para permanecer con las Águilas del América, en la temporada 2021-2022 el mediocampista mexicano llegó a la Sultana del Norte.

Sebastián se va de Tigres después de haber disputado 159 partidos en todas las competencias, además de tener 24 goles y 18 asistencias con los Felinos.

Con Tigres, Córdova consiguió coronarse campeón de Liga MX por primera vez en su carrera, además de levantar el Campeón de Campeones en 2023, año en el que ganó los únicos títulos con Tigres.

A pesar de haber tenido pocos minutos en el pasado reciente, Córdova se va de Tigres con las mejores estadísticas de su carrera, superando los 99 partidos que jugó con el equipo azulcrema, donde solo metió 16 goles y colaboró de forma directa para otros ocho.

¿Cuál será el destino de Sebastián Córdova?

De acuerdo a diversos informes, Sebastián Córdova es seguido de cerca por los Pumas de la UNAM, entendiendo que Córdova es dueño de su carta luego de haber finalizado su contrato con el equipo regiomontano.

Aparentemente, también hay interés de algunos equipos en la MLS, aunque nada formal para el jugador de 28 años de edad.