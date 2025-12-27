Anfield rinde un emotivo tributo a Diogo Jota con la presencia de sus hijos

El calendario de la Premier League permitió este sábado un encuentro cargado de nostalgia y sentimiento en el mítico estadio de Anfield. El enfrentamiento entre el Liverpool y el Wolverhampton sirvió como el escenario ideal para recordar a Diogo Jota, futbolista que defendió ambas camisetas antes de su trágico fallecimiento.

¿Cuál fue el homenaje a Diogo Jota en el Liverpool vs Wolves?

El exjugador luso perdió la vida el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico, un suceso que conmocionó al mundo del futbol mundial. Por esta razón, la directiva del conjunto "red" organizó un homenaje especial para abrazar a la familia del delantero en un día de alta carga simbólica.

Los protagonistas del momento más tierno de la jornada fueron los dos hijos mayores del futbolista, Dinis y Duarte, de cinco y dos años respectivamente. Ambos pequeños saltaron al césped ante la mirada de miles de espectadores que aguardaban el inicio del compromiso liguero con un silencio respetuoso.

El capitán del equipo, Virgil van Dijk, fue el encargado de acompañar a los niños durante su ingreso al terreno de juego. El central neerlandés caminó de la mano de los herederos de Jota, en un gesto que simbolizó el respaldo absoluto de toda la plantilla hacia sus seres queridos.

Al notar la presencia de los niños sobre el campo, toda la grada de Anfield se puso de pie para ofrecer una ovación cerrada y ensordecedora. Los aplausos retumbaron en cada rincón del inmueble como una muestra de cariño eterno hacia el que fue un referente del ataque del Liverpool.

Esposa de Jota presente en el Liverpool vs Wolves

Desde un sector de la grada, la esposa del fallecido jugador, Rute Cardoso, observó la escena con una evidente emoción que no pudo ocultar ante las cámaras de televisión. La mujer sostuvo la mirada sobre sus hijos mientras el público le brindaba un apoyo moral necesario tras los difíciles meses transcurridos desde la tragedia.

Cabe recordar que la familia del portugués también cuenta con una pequeña niña que actualmente tiene tan solo 13 meses de edad. El club buscó con este acto que el legado de su padre permanezca vivo en la memoria de la institución y en el corazón de sus tres descendientes.

El resultado deportivo pasó a un segundo plano durante esos minutos donde la humanidad superó a la competencia profesional. El Liverpool y los Wolves se unieron en un mismo sentimiento para despedir simbólicamente a un hombre que dejó una huella imborrable dentro del futbol de Inglaterra.