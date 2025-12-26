Bundesliga reconoce a joven jugador de 18 años por auxiliar a rival cuando sufrió un accidente

Siempre será más que futbol. El deporte siempre será reconocido por lo que ocurre dentro del campo, la estrategia y la audacia; pero de igual forma por las historias que cuenta. Una de las más llamativas en los últimos días ocurrió en la Bundesliga, en un encuentro entre el Hamburgo y el Eintracht Frankfurt.

El partido que ocurrió el pasado 20 de diciembre tuvo una escena en particular como protagonista, lastimosamente fue un choque. Rasmus Kristensen sufrió un duro golpe con un jugador del Hamburgo, pero lo que se llevó la ovación de todos fue la acción del croata Luka Vušković.

Parte del momento | AP

Después del impacto, la primera reacción de Vušković fue correr hacia Kristensen para verificar que su lengua no estuviera obstruyendo las vías respiratorias del danés. El joven de 18 años introdujo sus dedos a la boca de Rasmus y evitó una tragedia en el terreno de juego.

La acción dio la vuelta al mundo y fue reconocida por la misma Bundesliga, como un gesto que le salvó la vida a Rasmus Kristensen. El futbol alemán comentó que dicho momento fue el de mayor fair play en el mes de diciembre.

¿Quién es Luka Vušković?

El joven croata es uno de los jugadores con mayor proyección en el mundo; su carta pertenece al Tottenham. El futbolista de 18 años ha sido uno de los más atractivos en la presente temporada de la Bundesliga, quien pese a ser defensor, ha tenido grandes actuaciones como ariete.

En 13 partidos con el equipo de La Venecia del Norte, el jugador balcánico anotó dos goles, uno de ellos al puro estilo de Zlatan Ibrahimovic. Luka Vušković hizo un tanto "Made in Ibra", pues un taconazo de cara a la portería fue suficiente para una nueva victoria del Hamburgo en su regreso a la Bundesliga.

El nuevo Gvardiol

Joško Gvardiol se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial de Qatar 2022, en el cual fue uno de los mejores jugadores jóvenes del certamen y de su Selección. El talento de Luka Vušković es similar al del defensor del Manchester City, por lo que su futuro luce prometedor.

Hamburgo | AP