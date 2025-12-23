Futbolista alemán, exjugador de Stuttgart y Schalke, falleció tras caer desde 70 metros de altura

La tragedia golpeó al futbol alemán esta semana y serán unas festividades de duelo en Hamburgo. Por medio de un comunicado de prensa, el club ETSV Hamburgo confirmó el fallecimiento de Sebastian Hertner, quien se encontraba de vacaciones en Montenegro y sufrió un trágico accidente en una estación de esquí.

"La junta directiva del ETSV Hamburgo lamenta la pérdida de nuestro socio y jugador Sebastian Hertner, quien nos fue arrebatado demasiado pronto. Con él, perdemos no solo a un jugador dedicado, sino también a un valioso miembro de nuestro club que nos enriqueció con su conducta, compromiso y camaradería", se lee en el comunicado del equipo de la Quinta División.

El club, además, aseguró que el futbolista siempre tendrá un lugar especial en la memoria de la institución. "Sus contribuciones y personalidad siempre serán recordadas con honor. Nuestro más sentido pésame a su familia, parientes, amigos y compañeros. Les acompañamos en estos momentos difíciles", añade el texto.

Hertner sufrió un trágico accidente | INSTAGRAM: @sebastianhertner

¿Qué le pasó a Sebastian Hertner?

Según los reportes de la prensa europea, el defensa de 34 años y capitán de ETSV Hamburgo perdió la vida tras precipitarse al vacío luego de que falló una de las sillas del teleférico. El incidente ocurrió en la estación de Savin Kuk, al norte de Montenegro, y la Fiscalía local ya investiga lo ocurrido para determinar posibles responsables.

Según los primeros informes, Hertner y su esposa estaban en el paseo cuando una de las sillas dobles se desprendió del cable y el asiento se ladeó hacia el costado en el cual estaba el jugador, reportó el diario 'Bild'. La pareja del futbolista quedó atrapada en la silla y sufrió una fractura en la pierna, pero fue rescatada por los servicios de emergencia; mientras que su marido, desafortunadamente, cayó desde una altura de cerca de 70 metros.

El futbolista estaba de vacaciones con su esposa en Montenegro | INSTAGRAM: @sebastianhertner

El accidente ocurrió el pasado domingo 21 de diciembre, alrededor de las 13:00 horas (tiempo local), tras lo cual la Fiscalía de Montenegro cerró de inmediato la estación de esquí. Sin embargo, hasta este martes 23 de diciembre las autoridades no han dado más actualizaciones sobre el caso.

La trayectoria de Sebastian Hertner

El futbolista pasó por las categorías inferiores de clubes de la Bundesliga como Stuttgart y Schalke 04. De hecho, el primero también expresó su pésame por medio de redes sociales. "El VfB Stuttgart lamenta la pérdida de su ex jugador juvenil Sebastian Hertner, fallecido en un trágico accidente a los 34 años. Sebastian Hertner vistió la camiseta con el anillo rojo en el pecho durante siete años y jugó 65 partidos con el VfB II en la 3.ª división. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos".

Otros clubes por los cuales pasó el jugador fueron 1860 Múnich, Erzgebirge Aue, Darmstadt, Lübeck, Türkgücü München, BFC Dynamo y Teutonia 05. En total, durante toda su carrera disputó 95 partidos en la Segunda División y pasó por las selecciones juveniles Sub-18 y Sub-19, aunque nunca debutó en la Bundesliga.