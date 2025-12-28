Globe Soccer Awards 2025: Estos fueron los jugadores que ganaron un premio

Dubái volvió a vestirse de gala este domingo 28 de diciembre para recibir la decimosexta edición de los Globe Soccer Awards. La ceremonia, organizada por el Consejo de Deportes de Dubái, reconoció a las figuras más influyentes del año futbolístico en un evento que reunió a la élite del deporte mundial.

En partido | AP

¿Quiénes fueron premiados en el Globe Soccer Awards 2025?

Ousmane Dembélé se alzó con el galardón al Mejor Jugador Masculino del año tras una temporada espectacular con el Paris Saint-Germain. El extremo galo superó en las votaciones finales a figuras de la talla de Kylian Mbappé, Raphinha, Vitinha y el joven talento Lamine Yamal.

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí reafirmó su estatus como la mejor futbolista del planeta al llevarse el premio individual. La estrella del FC Barcelona e internacional con España sumó este reconocimiento a su vitrina personal tras imponerse a Alexia Putellas y Mariona Caldentey.

Festejo | AP

El FC Barcelona acaparó gran parte de los honores en las categorías destinadas a LaLiga, con Hansi Flick como mejor entrenador y Raphinha como mejor jugador del torneo español. Lamine Yamal también fue protagonista al ser distinguido como el mejor futbolista menor de 23 años.

Uno de los momentos más desgarradores de la gala ocurrió durante el tributo póstumo a Diogo Jota, fallecido trágicamente en julio de este año. Los padres del futbolista portugués subieron al escenario para recibir un reconocimiento especial entre lágrimas y el aplauso de todos los asistentes.

Cristiano Ronaldo no se fue con las manos vacías y recibió el trofeo al Mejor Jugador del Medio Oriente por su desempeño en la liga saudí. Por su parte, Luis Enrique y el PSG consolidaron su año perfecto al ser nombrados como mejor director técnico y mejor club masculino del mundo.

La ceremonia cerró con broche de oro al premiar la trayectoria profesional de dos leyendas del deporte: Andrés Iniesta e Hidetoshi Nakata. Ambos exfutbolistas fueron ovacionados por su legado invaluable en un evento que celebró tanto el éxito presente como la historia del deporte.

Lista completa de ganadores - Globe Soccer Awards 2025

Mejor jugador masculino: Ousmane Dembélé (PSG)

Mejor jugadora femenina: Aitana Bonmatí (Barcelona)

Mejor club masculino: PSG

Mejor club femenino: Barcelona

Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)

Mejor centrocampista: Vitinha (PSG)

Mejor delantero: Lamine Yamal (Barcelona)

Jugador emergente: Désiré Doué (PSG)

Mejor agente: Jorge Mendes

Mejor director deportivo: Luis Campos (PSG)

Mejor presidente deportivo: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)

Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo

Mejor Selección: Portugal

Premio Maradona: Lamine Yamal

Trayectoria profesional: Andrés Iniesta e Hidetoshi Nakata