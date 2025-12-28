¡Nuevo líder! Milan vence a Hellas Verona y se coloca en la cima de la Serie A

El AC Milan escaló a la cima de la Serie A tras vencer de forma contundente al Hellas Verona 3-0 en la Jornada 17. El equipo dirigido por Massimiliano Allegri aprovechó su localía en San Siro para sumar tres puntos vitales en su lucha por el título liguero.

Pulisic festeja gol | AP

¿Cómo fue la victoria del Milan ante Hellas Verona?

Christian Pulisic abrió el marcador justo antes del descanso tras un tiro de esquina ejecutado por Luka Modric. El estadounidense apareció en el segundo palo para empujar el balón y sumar así su décimo tanto en lo que va de la temporada actual.

La resistencia del Verona se desplomó por completo en el inicio del complemento debido a la presión local. Christopher Nkunku amplió la ventaja desde el punto penal tras una falta infantil cometida por el defensor Nelsson dentro del área.

Apenas cinco minutos después, el atacante francés selló su doblete personal al aprovechar un rebote en el poste tras un disparo de Modric. Con este resultado, el Milan suma cuatro meses sin conocer la derrota dentro del certamen local.

Festejo | AP

La escuadra milanista enfoca ahora todas sus energías en la conquista del futbol italiano tras sus eliminaciones en copa. La falta de compromisos europeos le permite mantener una frescura física superior a la de sus competidores directos en la tabla.

Allegri mostró su exigencia característica y regañó a sus jugadores en los minutos finales pese a la cómoda ventaja. El estratega busca evitar cualquier exceso de confianza que ponga en riesgo el objetivo principal de levantar el trofeo.

Competencia para Santiago Giménez en Milan

El equipo espera además la llegada de Niclas Fullkrug para reforzar la zona ofensiva durante el próximo mercado invernal, mientras Santiago Giménez continúa fuera para recuperarse de su lesión.

Con esta victoria, el Milan mete presión al Inter y al Napoli en la pelea por la parte alta de la clasificación. El sueño del Scudetto permanece intacto para un club que desea redimirse tras los fracasos de la campaña anterior.

Festejo | AP



