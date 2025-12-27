¡Héroe! Raúl Jiménez da la victoria al Fulham contra West Ham con gol en los últimos minutos

Con un gol de Raúl Jiménez en la recta final del partido, Fulham se impuso de visita 1-0 al West Ham y cerró la actividad del año con un triunfo muy importante.

Al minuto 85', tras un error de la defensa, Harry Wilson mandó un centro a segundo poste, donde el mexicano se encontraba sin marca y remató con solidez a la base para anotar el único tanto del partido.

Jiménez anota contra el West Ham | AP

Gracias a este resultado, los Cottagers terminarán el 2025 justo en el medio de la tabla general, muy lejos de la zona de descenso.

Sin embargo, para los Hammers la historia es muy distinta, pues se ubica en los últimos tres puestos de la clasificación con solo 13 unidades conseguidas.

Paqueta y Robinson disputan el balón | AP

Partido de muchas opciones

Aunque en el marcador solo hubo un gol reflejado, ambos equipos tuvieron varias oportunidades de anotar al lo lago del compromiso.

Del lado del West Ham, Jarrod Bowen tuvo la más clara a los pocos minutos del complemento luego de una buena jugada por el sector derecho, pero su remante se fue rozando el palo izquierdo.

Por otro lado, Jiménez fue el más incisivo y tuvo varios remates, siendo el último de ellos el letal que definió el marcador.