Cristiano Ronaldo hace doblete, hace historia y alcanza nueva marca en victoria del Al Nassr

La Saudi League retomó su actividad y Cristiano Ronaldo acaparó de nuevo todos los reflectores con una actuación memorable en la Jornada 11. El delantero luso lideró la ofensiva del Al Nassr, conjunto que mantiene un paso perfecto en la cima del campeonato tras sumar únicamente victorias en lo que va del certamen.

En partido | AP

¿Cuál es el récord que consiguió Cristiano Ronaldo?

El encuentro ante el Al-Akhdoud representó un hito histórico para la trayectoria del "Bicho", quien alcanzó la cifra de 1,300 partidos oficiales en su carrera. Con este registro, el atacante se posicionó como el tercer futbolista con más apariciones en la historia, solo por detrás de los legendarios Fábio y Peter Shilton.

La cuenta goleadora se abrió al minuto 31 gracias a una jugada a balón parado que descolocó a la defensa rival. Tras un tiro de esquina peinado por Al Amri en el primer poste, Cristiano apareció sin marca para empujar el esférico con la pierna derecha y firmar el gol 955 en su cuenta personal.

Antes de concluir la primera mitad, el capitán del equipo local volvió a hacerse presente para ampliar la ventaja y llegar a las 956 anotaciones. El portugués recibió un servicio de Marcelo Brozovic y definió con un toque sutil, casi de tacón, ante la salida del guardameta y la presión de sus marcadores.

En acción | AP

Sueño de los mil goles para Cristiano Ronaldo

El doblete conseguido en este compromiso coloca a Ronaldo muy cerca de su objetivo de cerrar el año 2025 con al menos 960 tantos oficiales. Con un contrato vigente hasta 2027, el futbolista de 40 años posee el tiempo suficiente para perseguir el sueño de alcanzar el millar de anotaciones.

Los números del ex del Real Madrid en la presente temporada resultan envidiables para cualquier atacante en el mundo. En apenas 14 encuentros disputados, el luso registra ya trece goles y dos asistencias, cifras que validan su vigencia como el máximo referente del futbol en Arabia Saudita.

La victoria consolidó el dominio del Al Nassr en una liga que ve cómo su principal estrella rompe récords semana tras semana. El equipo se marchó al descanso con la tranquilidad de los dos tantos de ventaja y manejó los hilos del cotejo para asegurar tres puntos vitales en sus aspiraciones de título.

Cristiano Ronaldo no solo sumó un nuevo triunfo a su historial, sino que ratificó su estatus de leyenda viviente sobre el césped. Su hambre de gloria permanece intacta mientras escala posiciones en la lista de los jugadores con más batallas libradas dentro del balompié profesional a nivel global.

En juego | AP



