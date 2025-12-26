“A Messi le gusta la Liga MX” :Revela compañero del '10' en el Inter Miami

Una de las rivalidades más grandes que tiene el futbol mexicano es contra Lionel Messi; sin embargo, pese a los polémicos sucesos con ‘La Pulga’ el jugador argentino ve con aprecio a la Liga MX, así lo ha revelado su compañero en el Inter Miami William Yarbrough.

Messi l InterMiamiCF

El guardameta estadounidense asegura que por parte del ‘10’ no hay rivalidad alguna y tiene bastante conocimiento sobre el futbol mexicano: "Literalmente conoce todos los clubes, jugadores y partidos, realmente le gusta la Liga Mexicana“, expresó en una charla con La Afición.

Yarbrought asegura que Messi no tiene odio o rencor sobre el futbol mexicano y que únicamente se prende al ser provocado durante los partidos: “Se defiende a sí mismo si es provocado, pero no es alguien que guarde rencor. Él responde en el calor del momento, entonces se acabó”.

Lionel Messi l InterMiamiCF

¿Llegará Messi en 2026 a México?

Leo Messi podría tener al menos un partido vestido de rosado en México debido a los emparejamientos dentro de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 lo que podría provocar un duelo ante las Águilas del América y hasta en el Estadio Azteca.

Al ser el Campeón de la MLS, el Inter Miami está ya en los Octavos de Final del torneo de Concacaf, por lo que espera un rival entre la llave de Nashville y Atlético Ottawa. Sin embargo, el bracket lo podría cruzar ante el América, siempre y cuando se cumplan todos los pronósticos.

El conjunto de las Águilas se verá las caras en la Primera Ronda ante el Olimpia de Honduras y, en dado caso de obtener su clasificación a Octavos de Final, tendrá que esperar a su rival. Sus posibles contrincantes serían Philadelphia Union, de Estados Unidos, y Defence Force, de Trinidad y Tobago.

Si el cuadro de André Jardine y Javier Mascherano cumplen con los pronósticos, se enfrentarán a mediados de abril en la capital del país en la ronda de eliminación directa, en uno de los torneos que otorga boleto a la Copa Intercontinental del mismo año.

Inter Miami l InterMiamiCF

Sería el segundo juego de Messi en México

Además, podría ser el segundo encuentro que dispute Lionel Messi en nuestro territorio con la camiseta rosa, pues ya lo hizo ante Rayados de Monterrey en los Cuartos de Final de la Concachampions en la edición de 2024.