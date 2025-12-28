Tottenham pone fin a mala racha tras vencer a Crystal Palace con gol de Archie Gray

Tottenham Hotspur encontró oxígeno puro en Selhurst Park tras imponerse 0-1 al Crystal Palace en el derbi londinense. El equipo de Thomas Frank llegó al compromiso con el agua al cuello y ocho ausencias críticas debido a lesiones, suspensiones y bajas por torneos internacionales.

Festejo | AP

¿Cómo fue la victoria de Tottenham sobre Crystal Palace?

El encuentro tuvo un dominio inicial de los locales que asediaron la portería de Guglielmo Vicario con envíos constantes de Adam Wharton y Jean-Philippe Mateta. Sin embargo, la falta de contundencia del equipo de Oliver Glasner permitió que los visitantes resistieran en la parte baja.

La polémica apareció temprano cuando el VAR anuló un tanto de Richarlison al minuto 17 por un fuera de juego milimétrico. El brasileño vivió una tarde de frustración ante las pantallas, ya que en el segundo tiempo el sistema invalidó otro gol suyo por una posición adelantada similar.

El momento definitivo ocurrió al minuto 42, cuando un tiro de esquina ejecutado por Pedro Porro provocó el caos en el área chica local. Dean Henderson falló en su intento de despeje, Richarlison prolongó el esférico y el joven Archie Gray apareció para empujar el balón al fondo.

En acción | AP

En el complemento, el Palace intensificó su presión y buscó el empate mediante remates de cabeza de Maxence Lacroix y Marc Guéhi. No obstante, el orden defensivo de los Spurs y las intervenciones oportunas de Vicario sellaron una victoria vital para las aspiraciones del club.

Tottenham recurrió a su fondo de armario y a la polivalencia de sus jóvenes debido a las ausencias de James Maddison y el 'Cuti' Romero. Esta victoria como visitante representa un bálsamo necesario para Thomas Frank, quien recupera crédito de cara al cierre de año.

El panorama del Crystal Palace y del Tottenham en la tabla

Con este resultado, los Spurs escalan a la onceava posición con 25 puntos y se sitúan apenas una unidad por debajo de su rival de esta tarde. Crystal Palace se estanca en el noveno puesto con 26 unidades y ve frenado su ascenso hacia los puestos de competencia europea.

El calendario de la Premier League no da tregua y ambos equipos volverán a la actividad el primero de enero de 2026. Tottenham visitará al Brentford con la esperanza de una nueva racha positiva, mientras que el Palace recibirá al Fulham en busca de los puntos perdidos.

En juego | AP



