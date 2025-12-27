Raúl Jiménez empata a Alexis Sánchez en goles de Premier League y ahora persigue a Luis Suárez

Raúl Jiménez ha estado encendido con Fulham durante las últimas dos jornadas de la Premier League. Con anotaciones decisivas frente al Nottingham Forest y el West Ham, el delantero azteca entregó victorias vitales que permiten al club londinense soñar seriamente con puestos de competencias europeas.

El "Lobo de Tepeji" aprovechó al máximo la oportunidad en el once inicial tras la lesión de su compañero Rodrigo Muniz. Gracias a su notable rendimiento goleador, el canterano americanista recuperó la confianza total de su cuerpo técnico y se afianzó como el referente absoluto del ataque en Craven Cottage.

Anotación de Raúl Jiménez | AP

¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez en Premier League?

Su reciente tanto ante los Hammers representó la anotación número 63 en su historial dentro de la Premier League tras 213 partidos disputados. Con esta cifra, el mexicano igualó el registro histórico del chileno Alexis Sánchez, quien alcanzó esa misma cantidad durante su paso por el Arsenal y el Manchester United.

Tras dejar atrás la marca del andino, el siguiente objetivo en el horizonte de Jiménez posee un nombre de peso mundial: Luis Suárez. El atacante uruguayo dejó una huella imborrable en el Liverpool con 69 dianas, una cifra que hoy luce alcanzable para el actual seleccionado nacional de México.

Apenas seis goles separan a Raúl de la marca impuesta por el "Pistolero" en territorio británico. En caso de mantener este ritmo ascendente, el goleador del Fulham iniciará la cacería de los brasileños Richarlison y Gabriel Jesus, quienes ocupan los peldaños superiores en el prestigioso listado regional.

En acción | AP

La cima de los artilleros latinoamericanos permanece custodiada por Sergio "Kun" Agüero, quien acumuló la inalcanzable cifra de 184 goles. No obstante, Jiménez se ubica actualmente en el séptimo puesto histórico y posee las condiciones necesarias para asaltar el Top 5 en el corto plazo si prolonga su racha positiva.

El panorama luce inmejorable para un futbolista que superó adversidades físicas para retomar su mejor versión competitiva en la liga más exigente del planeta. La afición del Fulham celebra cada conquista de un Raúl Jiménez que no solo rompe redes, sino que también reescribe la historia de los jugadores hispanos en Europa.

Máximos goleadores latinoamericanos de la Premier League

Sergio Agüero: 184 goles

Carlos Tévez: 84 goles

Roberto Firmino: 82 goles

Gabriel Jesus: 76 goles

Richarlison: 71 goles

Luis Suárez: 69 goles

Raúl Jiménez: 63 goles

Alexis Sánchez: 63 goles

Diego Costa: 53 goles

Chicharito Hernández: 53 goles

Festejo | AP





