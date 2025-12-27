¿Adiós crisis? Liverpool vence a Wolves y se mete al Top 4 de la Premier League

Liverpool ve luz al final del túnel. Los Reds salen poco a poco de la crisis de resultados en la que se metieron desde hace algunos meses, y lo reafirman con el triunfo de 2-1 sobre Wolves, en un partido que sufrieron en el último tramo. Sin figuras como Mohamed Salah o Dominik Szobozlai, los de Anfield se llevaron los tres puntos.

Entre lesiones y suspensiones, Liverpool afrontó el encuentro en Anfield, que se convirtió en el escenario de homenajes por la pérdida de Diogo Jota, quien fue jugador tanto de los Reds como de Wolves. Rute Cardoso, esposa del futbolista luso estuvo presente, además de sus hijos, quienes acompañaron a Virgil van Dijk en la salida a la cancha antes del inicio del duelo.

Homenajes a Diogo Jota | AP

¿Cómo fue la victoria del Liverpool sobre Wolves?

Wolves, con únicamente dos puntos registrados en la temporada complicó al Liverpool desde los minutos iniciales, al no permitirles el acceso fácilmente a su área. Fue Ryan Gravenberch el autor del primer gol del partido, luego de un pase acertado de Jeremie Frimpong.

Florian Wirtz ha recibido múltiples críticas a lo largo de su estadía en Liverpool, pues las estadísticas no acompañan a la estrella alemana. Sin embargo, en el desarrollo de los partidos, el mediocampista ha dejado sensaciones positivas, pero ante Wolves brilló y consiguió una anotación que lo llena de confianza y disipa las dudas.

Wolves no se quedó con los brazos cruzados y al inicio de la segunda mitad, Santiago Bueno colocó el descuento en el marcador que puso nerviosismo entre los jugadores del Liverpool, cuerpo técnico y afición. Si bien los visitantes no hicieron demasiado daño, la expectativa no era que los Reds sufrieran.

Festejo de Gravenberch | AP

Panorama para el Liverpool

Con el triunfo Liverpool despierta en la tabla y se pone en cuarto lugar y a 10 puntos del líder, Arsenal, que al mismo tiempo le ganó 2-1 al Brighton para mantenerse en la cima sobre Manchester City, que más temprano venció al Nottingham Forest con el mismo marcador.

Por otro lado, Wolves comienza los preparativos para despedirse de la Premier League, pues con dos puntos en la temporada luce más que complicada su estadía para la próxima campaña. El equipo de Molineux Stadium ahora enfrentará al Manchester United, con el objetivo de conseguir algo más que derrota.

Liverpool comienza a despertar, junto a algunos de sus fichajes que ilusionaron al futbol mundial cuando se anunciaron. Tal es el caso de Florian Wirtz, quien ya anotó su primer gol para desaparecer las críticas que han sido constantes a lo largo de la temporada. La crisis se esfuma, aunque todavía no convencen las formas.

Wirtz festeja su primer tanto con Liverpool | AP



