Thibaut Courtois y Hugo Sánchez quedan fuera de la votación para el Paseo de Leyendas del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid inició formalmente este 26 de diciembre un proceso democrático sin precedentes para reestructurar su emblemático Paseo de Leyendas. La institución convocó a sus 151 mil 831 socios para que participen de forma directa en la selección de las figuras que recibirán un homenaje en el exterior del Metropolitano. Esta iniciativa surge como respuesta a las constantes peticiones de la afición, que durante años solicitó criterios más rigurosos y justos para honrar a sus exjugadores.

La principal novedad de esta convocatoria está en la eliminación del antiguo requisito que exigía un mínimo de 100 partidos oficiales para aspirar a una placa. Bajo la normativa anterior, el ingreso era automático al cumplir dicha cifra, lo que generó malestar cuando futbolistas con menor arraigo alcanzaban el distintivo. Ahora, el club apuesta por un sistema de méritos deportivos y reconocimiento popular que permite la entrada de perfiles que antes quedaban excluidos por cuestiones estadísticas.

¿Por qué borraron a Hugo Sánchez y Thibaut Courtois?

Sin embargo, la lista de candidatos presentada por la entidad madrileña no estuvo exenta de polémica y discusiones entre los seguidores rojiblancos. Nombres de enorme peso histórico como Hugo Sánchez y Thibaut Courtois quedaron fuera de la relación oficial de futbolistas elegibles para esta etapa. La decisión parece responder al fuerte rechazo que ambos personajes generan en la grada debido a su pasado vinculado directamente con el Real Madrid.

La ausencia del "Pentapichichi" y del portero belga reavivó el debate sobre los valores que debe representar un integrante de este pasillo de honor. Para un sector amplio de la hinchada, la traición deportiva al marchar al máximo rival invalida cualquier logro conseguido con la camiseta colchonera. Por el contrario, la apertura de las reglas beneficia a ídolos como Radamel Falcao, Luis Suárez o el brasileño Baltazar, quienes dejaron una huella imborrable pese a no sumar el centenar de encuentros.

El proceso de votación permanecerá disponible en el sitio web oficial del club hasta el próximo 5 de enero a las 19:00 horas, tiempo local. Los socios con derecho a voto podrán elegir entre un universo de 200 futbolistas distribuidos en diversas épocas de la rica historia de la institución. Este ejercicio busca democratizar un espacio que anteriormente dependía exclusivamente de la contabilidad de minutos en el terreno de juego.

Así funciona el sistema de elección

El sistema de elección diseñado para esta dinámica contempla que cada participante emita cinco votos con una valoración descendente de cinco a un punto. De esta manera, los 20 jugadores que acumulen la mayor puntuación asegurarán su lugar en el nuevo diseño del Paseo de Leyendas. Es importante mencionar que los futbolistas que forman parte de la plantilla actual del primer equipo no pueden ser votados en esta fase del proyecto.

La Comisión Social del club y la propia directiva conservan la facultad de ampliar el listado de candidatos en futuras etapas de la remodelación. Para que un nuevo nombre sea considerado, el jugador en cuestión deberá haber concluido su trayectoria profesional o no pertenecer más a la disciplina del equipo madrileño. Se requiere además que el aspirante cuente con méritos deportivos suficientes para justificar su placa en las afueras del inmueble de la capital española.

Con esta medida, el Atlético de Madrid intenta sanar una herida abierta con sus aficionados más fieles respecto a la identidad del club. La limpieza de nombres controvertidos y la inclusión de figuras queridas por la grada marcan un punto de inflexión en la gestión del patrimonio histórico rojiblanco.