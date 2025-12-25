¡Da el peso! Erling Haaland no subió ningún kilo esta Navidad ante las reglas de Guardiola

Pep Guardiola sorprendió al entorno del Manchester City al revelar que, tras las fiestas navideñas, pesará a todos sus jugadores como parte del control físico del plantel. El técnico español dejó en claro que su prioridad es mantener al equipo en un estado óptimo para competir en la Premier League.

El entrenador fue tajante al señalar que cualquier futbolista que presente kilos de más no será considerado para el siguiente partido del campeonato inglés. La medida generó conversación tanto en la prensa como entre los aficionados, debido a la exigencia que caracteriza al estratega catalán.

El noruego | AP

¿Por qué Guardiola decidió pesar a sus jugadores después de Navidad?

Guardiola explicó que el control del peso forma parte de la disciplina interna del club, especialmente tras un periodo de descanso y celebraciones. El cuerpo técnico busca evitar ventajas físicas mínimas que puedan afectar el rendimiento colectivo en una liga tan demandante como la Premier League.

La advertencia no pasó desapercibida en el vestidor y algunos jugadores reaccionaron de inmediato en redes sociales, conscientes del mensaje enviado por su entrenador antes de retomar la competencia oficial.

Manchester City | AP

Haaland responde al mensaje del técnico del City

Uno de los que tomó con humor la situación fue Erling Haaland, delantero noruego y figura del Manchester City. A través de sus redes sociales, el atacante compartió una fotografía encima de una báscula, dejando claro que el tema no le preocupa.

“El Androide” acompañó la imagen con la frase "todo bien", en una publicación que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del club y del futbol inglés.

Sin kilos de más | Captura de pantalla

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.